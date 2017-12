Ordnungsamt: Kontrolle in Frankfurter Shisha-Bars: Große Hygienemissstände

Bei einer Kontrolle von zehn Shisha-Bars haben Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt in Frankfurt gravierende Mängel festgestellt.

Bei einer Kontrolle von zehn Shisha-Bars haben Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt in Frankfurt gravierende Mängel festgestellt. Nur drei Bars bestanden die Kontrolle, drei mussten geschlossen werden und zwei Menschen wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In sieben der zehn Bars fanden die Beamten enorme Hygienemissstände vor.

Die Kontrolleure entdeckten in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Alt-Sachsenhausen einen Besucher, der Kokain mit sich führte und Betriebspersonal, das Sozialleistungen bezieht und laut Polizei mutmaßlich illegal beschäftigt ist. In einem Fall musste zehn Kilogramm rohes Fleisch unbekannter Herkunft vernichtet werden. In zwei Fällen trafen die Kontrolleure neben drei Jugendlichen auch auf ein rauchendes Kind. Das Kind wurde seiner Mutter übergeben.

Neben mangelnder Hygiene stießen die Beamten auch auf illegales Glücksspiel sowie in vier Fällen auf Geräte mit abgelaufener Software oder fehlenden Sicherheitsvorkehrungen. In einem weiteren Fall wurden Hinweise auf illegales Glückspiel in Form eines Pokertisches sowie ein gefälschtes Glückspielgerät gefunden.

(dpa)