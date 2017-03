Landgericht Frankfurt: Korrupt oder „nur“ gefällig?

Deutsche Bahn reduziert eigene Stellplätze Parken am Tor Nord in Höchst kostet 50 Prozent mehr

Höchst. Die Deutsche Bahn hat einen Großteil ihres Pendler-Parkplatzes am S-Bahn-Halt Farbwerke an einen Fremdanbieter vermietet. Der Preis für den Tages-Parkschein ist um 50 Prozent erhöht worden. Damit dürfte nun das wilde Parken in der Silostraße wieder zunehmen. mehr