Kritik an grünen Dezernenten: Kostenexplosion beim Höchster Klinikum

Der Neubau des städtischen Klinikums in Höchst wird teurer und teurer. Die Informationspolitik des von den Grünen geführten Gesundheitsdezernats ist gestern im Finanzausschuss auf heftige Kritik gestoßen. Die Stadtverordneten sehen sich in einer Position der Ohnmacht.

Frankfurt. Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) war jüngst der Überbringer der schlechten Nachricht: Die Kosten für den Neubau des städtischen Klinikums in Höchst steigen von 173 Millionen Euro (2010) und 237 Millionen Euro (2015) auf nunmehr 286 Millionen Euro. Verantwortlich dafür ist Majers Vorgängerin im Amt, Rosemarie Heilig (Grüne), die derzeit das Umweltdezernat führt. Majer hat jetzt eine Mehrkostenvorlage über fast 50 Millionen Euro eingebracht, die sich noch im parlamentarischen Geschäftsgang befindet.

Kostenexplosion

Viele Stadtparlamentarier haben nun das Gefühl, die Kosten für den Neubau würden explodieren wie beim Bau der Elbphilharmonie in Hamburg, ohne Frankfurt auch nur ein annäherndes Prestige zu bescheren. Sorgen, die Majer gestern am Tag seiner Wiederwahl als Stadtrat zu zerstreuen suchte, als er im Finanzausschuss eine aktuelle Anfrage der FDP-Fraktion im Römer beantwortete. Die Vergabe an einen Generalunternehmer gewährleiste, dass der Kostenrahmen mit großer Wahrscheinlichkeit eingehalten werde, sagte Majer. Gleichwohl seien unvorhersehbare Ereignisse und Kostensteigerungen möglich, auch wenn diese als gering einzustufen seien. „Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung in jedem Stadium über die Kosten informiert“, betonte er.

Als Beleg führte Majer einen Controllingbericht aus dem November 2016 an, in dem zusätzliche Kosten von 26,5 Millionen Euro erwähnt worden seien. Mit diesem Beispiel rief Majer heftige Kritik hervor. „Der Verweis auf Seite 63 des Finanzcontrollingberichts geht überhaupt nicht“, sagte die FDP-Fraktionsvorsitzende Annette Rinn. „So nach dem Motto: Wer die Seite 63 nicht gelesen hat, ist selber schuld.“ Aber nicht nur die oppositionelle FDP, auch die Koalitionspartner der Grünen, CDU und SPD, übten Kritik: „Es sei nicht befriedigend, auf Kleingedrucktes zu verweisen“, sagte Michael Prinz zu Löwenstein. Die Mehrkosten hätten sehr deutlich angesprochen werden müssen. In der neuen Vorlage stünden Positionen in Millionenhöhe ohne eine Planänderung. „Warum habt ihr es uns nicht gesagt?“, richtete Löwenstein die Frage an die Grünen, ohne Antwort zu erhalten. Der Grünen-Fraktionschef Manuel Stock dankte lediglich Majer, „dass er sich nicht weggeduckt hat“, und riet den Koalitionspartnern „auf den Dezernenten zuzugehen“.

Ein Vertrauensverlust

„Das ist nicht die Berichtspflicht, die wir vom Magistrat erwarten““, erklärte Patrick Schenk (BFF). Er sprach von einem Vertrauensverlust und warnte. Mit der Sanierung von Oper und Schauspiel stehe das nächste Großprojekt auf der Tagesordnung.

Die SPD-Fraktionschefin Ursula Busch nannte es „respektabel, dass der Dezernent unter Druck Antworten gibt“. Nun seien „die Dinge, welche die SPD in der Opposition befürchtet haben, eingetreten“. Aber es nutze nichts, schlau gewesen zu sein. Es komme nun darauf an, das Projekt noch in die richtige Richtung zu kriegen. Allerdings befürchten sowohl Busch als auch Löwenstein, dass das Stadtparlament keinen Handlungsspielraum mehr hat: „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kostensteigerungen zu genehmigen“, sagte Löwenstein.