Teurer Spaß: Kostümhändler verdienen gut: Fastnacht als Wirtschaftsfaktor

Kostüme, Hüte, Perücken, Masken, Schminke, Accessoires: Bei den Einzelhändlern ist Fastnacht ein echter Umsatzbringer. Silvio Zeizinger, Geschäftsführer im Handelsverband Hessen-Süd, schätzt: „Zehn Millionen Euro bringt dieses Segment den Händlern im Rhein-Main-Gebiet an Umsatz.“ Die Tendenz ist klar steigend. Bundesweit kletterte allein in der Kampagne 2015/ 16 der Umsatz auf 290 Millionen Euro – das sind etwa zehn Prozent des Gesamtumsatzes im Spielwarenhandel und ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, meldete der Industrieverband Spielwaren.

Info: Der Narrenplan ⋅ Samstag, 25. Februar, 11.11 Uhr, Erstürmung der Mainkur (Ex-Prinzliches Haus) durch das Frankfurter Prinzenpaar und die Abordnungen der Garden. clearing

Die wichtigsten Antworten zum Zug Wer macht alles mit? Auf der 3,5 Kilometer langen Strecke sind 92 Vereine mit 2893 Teilnehmern, 41 Garden, 16 Kapellen und Spielmannszüge, 448 Spielleute, 33 Motivwagen, clearing

Lohn für vier Monate

Für wenige ist Fastnacht die Einkommensquelle für das ganze Jahr. Aber sie kostet auch. Zum Beispiel den Großen Rat der Frankfurter Karnevalvereine. Der große Umzug am Sonntag kostet 150 000 bis 180 000 Euro. Alleine 210 Sicherheitskräfte werden bezahlt, die aufpassen, dass keine Kinder unter die Wagen kriechen. Die Wagen sind von Sven Tadic aufgebaut. Der Maler begann seine Arbeit im November. Fast jeden Tag war er seitdem in den Hallen des Großen Rats in der Schielestraße und baute dort die Figuren für die zwölf Motivwagen. Sein Lohn: Ein fünfstelliger Betrag. „Das ist für mich ein wichtiger Posten“, sagt Tadic, der im Rest des Jahres Pferde hält und Bilder malt.

Wirtschaftlich ist der Umzug jedes Jahr ein neues Risiko für den Großen Rat und die teilnehmenden Vereine. Ohne Sponsoren, meist Firmen aus der Region, wäre die närrische Sause nicht denkbar.

Andere können sicherer kalkulieren. Gerhard Eifler, Inhaber der Bäckerei Eifler, hat die Zahlen im Kopf: „Seit Sonntag und noch bis Dienstag, neun Tage also, produzieren wir in drei Schichten Kreppel, 24 Stunden am Tag, 2800 pro Stunde.“ 2800 Kreppel – so viele backt die Großbäckerei im Juli an einem ganzen Tag.

Ein Kreppel kostet 60 Cent, der Rest ist Kopfrechnen. Etwa 40 000 Euro Umsatz am Tag machen die Fechenheimer mit dem Fastnachtsgebäck. „Aber“, relativiert Eifler, „es kommt nicht zusätzlich.“ Vielmehr würden andere Backwaren entsprechend weniger verlangt. Trotzdem bleibe ein Überschuss. Da passt es, dass Eifler, der selbst passionierter Fastnachter ist, einer der langjährigen Sponsoren ist.

Geld bringen die Feiern auch Gastronomen und den Vermietern großer Säle. Allein bei der stadteigenen Saalbau sind seit dem 13. Januar bis einschließlich gestern 64 Räume gebucht worden, täglich also etwa zwei. „Karnevalshochburgen sind das Bürgerhaus Bornheim mit neun und das Nordwestzentrum mit acht Veranstaltungen“, so Frank Junker, Geschäftsführer der Saalbau. Insgesamt wurde Platz für bis zu 19 325 Narren angemietet, was der Saalbau rund 100 000 Euro einbrachte. Wobei ein beträchtlicher Teil aus der Stadtkasse kam: Die Vereine zahlen nicht die volle Miete, die Stadt gleicht der Saalbau die Differenz aus.

Von Fest zu Fest touren

Auch in Gaststätten gab es Fastnachtsveranstaltungen, die größten im „Narrenzelt“ der Hausmanns am Ratsweg. Die Volksfestprofis stellen diesmal mit Patrick I. den Fastnachtsprinzen und das prinzliche Haus, zahlen einen Großteil der Kampagne. Dafür feierte der Große Rat im Zelt seine Sitzungen und Partys. „Alle waren ausverkauft“, sagt Ratssprecher Uwe Forstmann. Ins Zelt passen bis zu 700 Leute, die Tickets kosteten 26 bis 38 Euro. Dem stehen Kosten gegenüber, etwa für die Gagen. Forstmann sagt nur so viel: „Die Vereine tauschen ihre Leute untereinander aus, für kleines Geld. Ich selbst reise mit meinem Trio Klaus-Uwe-Klaus auch gegen Bezahlung von Fest zu Fest.“ Sie kämen auf bis zu vier Auftritte am Abend. „Die Kostüme, die Gema-Gebühren, das Fahrzeug, das kostet auch. Wenn man alles rechnet, bleibt nur ein gutes Abendessen übrig.“ Und dazu natürlich der Spaß der tollen Tage.