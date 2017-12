Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Krank an den Feiertagen: Hier wird Patienten geholfen

Es passiert grundsätzlich dann, wenn alle Hausärzte geschlossen haben: Starke Ohrenschmerzen, tagelanger Durchfall oder ein hoch fieberndes Kleinkind. Wir haben zusammengetragen, welche Ärzte und Apotheken in solchen Fällen auch an den Feiertagen für die Frankfurter da sind.

Wer sich an den Feiertagen schlecht fühlt, der sollte erstmal zum Telefon greifen. Unter der Rufnummer 116117 ist von jedem Apparat aus der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) zu erreichen. "Es ist wirklich wichtig, dass man erst anruft. Denn in zirka zehn Prozent der Fälle stellt der Arzt am Telefon fest, dass es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt. Er aktiviert dann direkt die 112 mit dem Rettungsdienst", erklärt Matthis Roth, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.

Meistens haben die Bereitschaftsärzte es aber nicht mit Patienten zu tun, die ihre Symptome unterschätzen, sondern mit solchen, die sie überschätzen. "Auch mit Bagatellerkrankungen haben die Leute immer häufiger das Gefühl, ein Notfall zu sein", sagt Roth. Dann seien die Notfallambulanzen mit verschnupften Patienten überfüllt. Allgemein müsse man an den Feiertagen beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst mit Wartezeiten rechnen, "besinnlich wird es dort nicht zugehen". Er rät Patienten deshalb dazu, erstmal genau in sich hineinzuhorchen, wie schlecht es ihnen wirklich geht.

Bei starken Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen soll sofort der Notruf 112 gerufen werden. Muss ein Patient nicht mit lebensbedrohlichen Erkrankungen in die Notaufnahme, braucht aber trotzdem einen Arzt, dann ist er beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst richtig aufgehoben. In Frankfurt gibt es drei Anlaufstellen für Erwachsene und drei Bereitschaftsdienste für Kinder:

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst an der Uniklinik in Niederrad

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst im Universitätsklinik am Theodor-Stein-Kai 7 befindet sich in Haus 1 und ist an den Weihnachtsfeiertagen, am 1. Januar und an jedem Wochenende jeweils von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts geöffnet. Außerdem stehen die Ärzte dort Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 Uhr bis 1 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 14 Uhr bis 1 Uhr bereit.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst im Bürgerhospital im Nordend-West

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst im Bürgerhospital hat seinen Eingang in der Richard-Wagner-Straße. Er hat an den Weihnachtsfeiertagen, am 1. Januar und an jedem Wochenende jeweils von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts geöffnet. Außerdem stehen die Ärzte dort Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 Uhr bis 1 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 14 Uhr bis 1 Uhr bereit.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst im Klinikum in Frankfurt Höchst

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst für Frankfurt-West / Main-Taunus befindet sich im Klinikum Frankfurt Höchst in der Gotenstraße 6-8. Er ist an den Weihnachtsfeiertagen, am 1. Januar und an jedem Wochenende jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem stehen die Ärzte dort jeweils Mittwoch und Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr bereit.

Der Kinderärztliche Notdienst an der Uni-Klinik in Niederrad

Der Kinderärztliche Notdienst befindet sich am Theodor-Stern-Kai 7 in der Kinderpoliklinik, Haus 32, Eingang C, der Uniklinik Frankfurt.Die Ärzte stehen dort an den Weihnachtsfeiertagen, am 1. Januar und an jedem Wochenende jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr für kleine Patienten bereit. Außerdem hat der Kinder-Notdienst jeweils mittwochs und freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Außerhalb dieser Zeiten hilft die Notaufnahme weiter, sie befindet sich ebenfalls in der Kinderklinik des Unikliniums in Haus 32C und ist telefonisch erreichbar unter (069) 6301-5249.

Der Kinderärztliche Notdienst in den Kliniken in Frankfurt Höchst

Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst für Frankfurt-West / Main-Taunus befindet sich in den Städischen Kliniken in Frankfurt Höchst in der Gotenstraße 6-8. Die Ärzte stehen dort an jedem Wochenende jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr für kleine Patienten bereit. Die Telefonnummer der kinderärztlichen Notdienstes in Höchst ist (069) 3106-3322.

Der Kinderärztliche Notdienst im Clementine Hospital im Ostend

Die Kindernotaufnahme des Clementine Kinderhospitals befindet sich in der Theobald-Christ-Straße 16. In der Ambulanz werden Kinder außerhalb der Sprechzeiten der niedergelassenen Ärzte behandelt. Die Kindernotfallambulanz ist telefonisch erreichbar unter (069) 94992-0.

Kinderchirurgische Notfälle werden in der Notaufnahme des Bürgerhospitals, Richard-Wagner-Straße, behandelt. Die Nummer der zentralen Notaufnahme dort lautet (069) 1500-324.

Der Zahnäzrtliche Notdienst in der Uniklinik in Niederrad

Der Zahnärztliche Notdienst der Stadt Frankfurt befindet sich in der Uniklinik, Haus 29A (hinter dem Carolinum), am Theodor-Stein-Kai. Er hat geöffnet an Wochenenden und Feiertagen von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr sowie montags bis freitags von 17 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Telefonnummer lautet (069) 6301-5877.

App nennt Bereitschaftsdienste

Eine App der Kassenvereinigung Hessen gibt schnellen Überblick über die Adressen und Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienste. Sie ist kostenlos und kann im Playstore und im Google AppStore über den Suchbegriff "ÄBD Hessen" gefunden werden.

Apothekennotdienste in Frankfurt an den Weihnachtsfeiertagen

24. Dezember, Sonntag:

Innenstadt: Apfel Apotheke, Zeil 65

Griesheim: Apotheke am Bürgerhaus, Waldschulstr. 5

Westend: Apotheke am Reuterweg, Reuterweg 68-70

Sachsenhausen: Apotheke am Ziegelhüttenplatz, Ziegelhüttenweg 1-3

Harheim: Harheim Apotheke, Alt Harheim 7

Eckenheim: Marbach Apotheke, Marbachweg 93 A

Zeilsheim: Pelikan Apotheke, Neu Zeilsheim 42 B

Rödelheim: Stadt Apotheke, Lorscher Str. 5

25. Dezember, Montag:

Sachsenhausen: Apotheke am Hainerweg, Hainer Weg 144-146

Eschersheim: Apotheke am Lindenbaum, Eschersheimer Landstr. 448

Höchst: Apotheke an der Post, Hostatostraße 21

Nordend: Goethe Apotheke, Oeder Weg 51

Goldstein: Goldstein Apotheke, An der Schwarzbachmühle 16

Innenstadt: Hirsch Apotheke, Zeil 111

Gallus: Paul Ehrlich Apotheke, Mainzer Landstr. 261-263

Fechenheim: Rathaus Apotheke, Alt Fechenheim 96

Nordend-Ost: Sandweg Apotheke, Schellingstr. 1

26. Dezember, Dienstag:

Sachsenhausen: 5K Universum-Apotheke, Theodor-Stern-Kai 7, Uniklinikum Haus 12

Zeilsheim: Bechtenwald Apotheke, Bechtenwaldstr. 64

Bockenheim: Bockenheimer Apotheke, Leipziger Str. 20

Innenstadt: Die Rosen Apotheke, Am Salzhaus 3-5

Bergen-Enkheim: Ried Apotheke, Triebstr. 41

Preungesheim: Ronneburg Apotheke, Kreuzstr. 7

Nordend: Rotlint Apotheke, Rotlintstr. 80

Nordweststadt: Schloss Apotheke, In der Römerstadt 238

Schwanheim: Schwarzbach Apotheke, Alt Schwanheim 10

1. Januar 2018, Montag:

Niederrad: Alte Apotheke, Odenwaldstr. 18

Bergen-Enkheim: Alte Apotheke P. Reisen, Marktstr. 7

Bornheim: Berger Apotheke, Berger Str. 233

Höchst: Bären Apotheke, Königsteiner Str. 12

Dornbusch: Grafen Apotheke, Grafenstr. 24

Gallus: Hessen Apotheke im Gallusviertel, Frankenallee 169-171

Ginnheim: MediCentrum Apotheke, Wilhelm-Epstein-Straße 2

Heddernheim: Merton Apotheke, Lurgiallee 6

Innenstadt: Struwwelpeter Apotheke, U-Bahnhof Hauptwache