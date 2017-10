Im Frankfurter Stadtgebiet ist es binnen weniger Monate zu mehreren spektakulären Bränden gekommen. Heute Nacht ist eine Kindertagesstätte in Dornbusch abgebrannt, vor zwei Wochen der Goetheturm, davor zwei Pavillons in öffentlichen Parks. In allen Fällen brannten massive Holzbauten, immer nachts, nie waren Menschen unmittelbar gefährdet. Deutet das auf eine Serie hin?

Stolt: Diese Häufung ist natürlich auffällig. Ob es sich um eine Serie handelt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht eindeutig sagen – schon allein, weil Kriminologen erst ab dem dritten Brand von einer Serie sprechen.



Wie gehen die Brandermittler jetzt vor?

Stolt: Wir untersuchen einerseits das, was wir den Modus Operandi des Täters nennen, und andererseits das, was wir seine Handschrift nennen. Der Modus Operandi ist die Vorgehensweise, die der Täter an den Tag legt. Was genau verbrennt er? Womit legt er das Feuer? In den Frankfurter Fällen wird Holz verbrannt, beziehungsweise massive Holzbauten. Entscheidend für die Identifizierung des Modus Operandi ist meines Erachtens die Zündquelle. Im Fall einer Serie wäre es vermutlich immer dieselbe – Streichhölzer oder ein Feuerzeug oder etwas anderes. Wenn es da Parallelen gäbe - das wäre eine wichtige Spur.

Bild-Zoom Frank-Dieter Stolt ist Sachverständiger für Brand- und Explosionsursachenermittlung. Der studierte Kriminologe hat unter anderem Monografien über Serienbrandstifter und über brandstiftende Feuerwehrleute verfasst.

Was verstehen Sie unter der Handschrift eines Täters?

Stolt: Mit der Handschrift meinen wir die individuellen Unterschiede in der Vorgehensweise. Wenn Sie oder ich ein Feuer legen und dabei dasselbe brennbare Material und dieselbe Zündquelle verwenden, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem Unterschiede geben. Wo genau legen wir das Feuer, wie gehen wir dabei vor? Das sind allerdings Informationen, die die Polizei nicht veröffentlichen wird.



… weil es sich um Täterwissen handelt.

Stolt: Genau. Die Polizei hält dieses Wissen zurück, um den Täter identifizieren zu können. Außerdem kann man so Trittbrettfahrer und Leute, die ein falsches Geständnis ablegen, ausschließen.



Es gibt Leute, die ein falsches Geständnis über Serienbrandstiftungen ablegen?

Stolt: Klar. Kommt öfter vor, als Sie denken. Die befriedigen damit ihren Geltungsdrang.

Wie oft werden Serien-Brandstifter gefasst?

Stolt: Serientäter sind sehr schwer auszumachen. Das gilt nicht nur bei Brandstiftungen. Wie bei anderen Verbrechen gilt: Umso mehr Taten begangen werden, desto klarer wird das Bild vom Täter – und entsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit, ihn zu fassen. Den Opfern hilft das natürlich nicht. Wenn nicht Kommissar Zufall einspringt, ist die Ermittlung von Serien-Brandstiftern sehr, sehr komplex. Aber manchmal hat man Glück.

Zum Beispiel?

Stolt: Ich habe mal bei einem Fall mitgearbeitet, da hat der Täter sein Portemonnaie am Tatort verloren, samt Ausweis.



So etwas ist aber sehr unwahrscheinlich …

Stolt: Dass jemand seinen Ausweis verliert, ist unwahrscheinlich, klar. Dass ein Täter Fehler macht – auch solche, die zu seiner Identifizierung führen –, ist aber gar nicht so selten. Tatsächlich steigt die Fehlerquote, umso routinierter ein Täter wird. Das ist genau wie im Berufsleben: Die meisten Arbeitsunfälle passieren entweder Anfängern – oder erfahrenen Arbeitern, die so routiniert sind, dass sie irgendwann nicht mehr aufpassen. Das ist bei einem Serientäter ganz ähnlich. Die Routine, die er erlangt, kann ihm zum Verhängnis werden.



Der Goetheturmwar eine massive Holzkonstruktion – kann ein Laie so etwas überhaupt in Brand setzen?

Stolt: Definitiv – ja. Das kann jeder, dafür braucht man keine speziellen Kenntnisse. Ich erlebe immer wieder vor Gericht, dass Brandstifter erklären: Das habe ich nicht gewollt – ich wollte ein bisschen Feuer machen, aber ich wollte doch nicht gleich ein ganzes Haus abbrennen! Aber dann passiert es eben doch. Auch ein kleines Feuer kann einen verheerenden Brand auslösen.



Wie häufig sind Serienbrandstiftungen in Deutschland?

Stolt: Viel häufiger, als man denkt. Es gibt ständig welche. Es gibt Leute, die immer wieder in ihrem eigenen Wohnhaus Feuer legen. Es gibt Leute, die Fußmatten anzünden. Andere setzen Kinderwagen in Treppenhäusern in Brand. Ein ganzes Haus in Brand zu setzen, ist in Deutschland aber meistens schwieriger – da sind massive Holzbauten wie jetzt in Frankfurt möglicherweise interessanter.



Wie oft werden Brandstiftungen als Teil einer Serie erkannt?

Stolt: Das ist eine kritische Frage. Die kurze Antwort lautet: Viel zu selten. Die lange Antwort: Brandstifter fangen – wie andere Serientäter – meistens klein an. Sie müssen üben. Das heißt, sie zünden anfangs vielleicht nur eine Mülltonne an. Einen solchen Brand registriert die Polizei zwar als Sachbeschädigung, sie wird ihn aber nicht automatisch in einen Serien-Zusammenhang stellen. Die meisten Serienbrandstiftungen haben einen solchen Vorlauf. Der wird aber häufig nicht erkannt. Erst, wenn es spektakulär wird, horchen die Leute auf. Die Dunkelziffer ist entsprechend hoch.



Gibt es typische Täterprofile?

Stolt: Die größte Gruppe von Serienbrandstiftern ist die der psycho-soziopathisch veranlagten Personen. Psycho-soziopathisch bedeutet allerdings nicht, dass diese Leute nicht schuldfähig sind – meist sind sie das sehr wohl. Oft kommen diese Personen nicht mit sich selbst und der Gesellschaft klar; sie haben einen gewissen Zerstörungsdrang, den sie durch Brandstiftungen ausleben. Eine andere Gruppe wäre die der politisch oder weltanschaulich motivierten Brandstifter. Die lässt sich aber in der Regel sehr gut identifizieren …



… weil es dann Bekennerschreiben gibt, wie bei Terroranschlägen.

Stolt: Genau. Eine letzte, relativ kleine, aber bekannte Tätergruppe wären die Feuerwehrleute – meistens Angehörige der freiwilligen Wehren. Das sind Menschen, die Anerkennung für ihre Arbeit suchen und Feuer legen, weil sie Befriedigung daraus beziehen, anschließend von anderen beim Löschen beobachtet zu werden.



Wie lange dauern solche Serien typischerweise an?

Stolt: Es gibt verschiedene Faktoren, die eine Serie unterbrechen oder scheinbar beenden können. Ein ganz banaler Faktor: Wenn ein Brandstifter heute aus Frankfurt wegzieht, dann endet damit die Brandserie in Frankfurt – zumindest, was die Ermittlungen betrifft. Legt er ab morgen Feuer in Hamburg, dann beginnt eine neue Serie. Der Zusammenhang zwischen den Bränden wird in einem solchen Fall meistens nicht festgestellt. Ein anderer Faktor: Die psycho-soziopathisch veranlagten Brandstifter neigen meist auch zu anderen Straftaten. Bei diesen Leuten passiert es immer wieder, dass sie für ein paar Monate oder Jahre im Gefängnis landen. Das kann eine Serie auch beenden oder unterbrechen. Ein anderer Faktor: Psycho-soziopathisch veranlagte Täter leben meist in zerrütteten Verhältnissen. Wenn die plötzlich eine Freundin haben und sozial integriert sind, dann hören sie auch auf, Brände zu legen – zumindest vorübergehend. Wenn die Beziehung dann in die Brüche geht, fangen sie aber wieder von vorne an. Brandstiftungen sind sehr komplex – denken Sie an eine Formel mit unendlich vielen Variablen. Daran würden auch die besten Mathematiker verzweifeln.



Das Gespräch führte Christophe Braun



Mehr Infos zu Frank-Dieter Stolt finden Sie hier.