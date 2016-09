Mängel in den Neubauten: Krisentreffen in der Kita

Hier ein Haken, der die Tür festhält, an jener Stelle ein Schloss im Fenstergriff und dort eine Leiste, die kleine Kletterer abweist – mehr soll nicht fehlen in den neu gebauten Kitas, die in Modulbauweise und deshalb ungewöhnlich schnell errichtet worden waren. Und die nun wegen Verzögerungen und Baumängeln doch in die Schlagzeilen geraten sind (wir berichteten). „Es sind wirklich nur Kleinigkeiten, um die es geht. Und wir haben gestern bei einem Rundgang mit allen beteiligten Ämtern abgestimmt, wer welche Mängel erledigt“, sagte Baustadtrat Jan Schneider (CDU).

Mit der Leiterin des Stadtschulamtes, Ute Sauer, ihren Kollegen und Vertretern des Hochbauamtes inspizierte er gestern unter anderem den Neubau in der Straße am Römischen Ring im Europaviertel. Im nächsten Schritt würden nun die Träger, die die Kindertagesstätten teilweise schon übernommen haben und erste Eröffnungstermine verstreichen lassen mussten, informiert, welche Lösungen geplant sind und wann alles fertig wird.

Kommentar: Kleine Mängel, große Wirkung Am Ende sind es eben doch Baustellen der Stadt – auf denen überspitzt gesagt kein Nagel in die Wand gehauen wird, bevor nicht alle zuständigen Ämter dazu eine Stellungnahme abgeben konnten. Und das dauert eben. clearing

Ganz von der Hand weisen konnte es die Amtsleiterin nicht, dass es in der Vergangenheit einige Abstimmungsprobleme zwischen den Ämtern, aber auch mit den Trägern gegeben habe. „Aber wir haben in dieser Woche sehr konstruktiv und mit allen Beteiligten an einem Tisch die Probleme pragmatisch gelöst“, sagte Sauer.

In der Kita am Römischen Ring, wo wie in den anderen Einrichtungen 100 Kinder im Alter zwischen null und sechs ihren Tag verbringen sollen, schien das recht einfach zu gehen: So wurden Fenster, die ältere Kinder doch hätten öffnen können, mit abschließbaren Griffen versehen. Und die größte Gefahrenstelle, wegen derer die Vertreter des Stadtschulamtes zunächst die Betriebsgenehmigung verweigert hatten, konnte mit einer zusätzlichen Eichenleiste beseitigt werden: Diese verdeckt nun den unteren Teil des Sockels am Geländer der Treppe zum Obergeschoss. Zuvor war dort ein kaum zehn Zentimeter breiter Absatz, auf dem Kinder hätten nach oben klettern und dabei stürzen können.

In allen sechs Neubauten wird dieser nun mit einer schräg gehobelten Leiste unbegehbar gemacht. „Die Gebäude wurden relativ zeitgleich errichtet. Deshalb konnte man die Bauweise auch nirgendwo mehr ändern“, rechtfertigt Schneider, warum dieser und andere Mängel in allen Häusern auftauchen. Warum wegen solcher Probleme, die auch die städtischen Vertreter als Kleinigkeiten bezeichnen, mehrere Wochen verstreichen und sogar Eröffnungstermine verschoben werden müssen, konnten die beiden schwerer begründen. Es brauche nun mal zuerst eine Abstimmung zwischen den jeweiligen Ämtern und so ganz von heute auf morgen sei ein Handwerker auch nicht zu kriegen, so Amtsleiterin Sauer.

Trotz der Schwierigkeiten beim Endspurt sind sie und vor allem Stadtrat Schneider überzeugt, dass die Stadt mit den Modulbau-Kitas auf dem richtigen Weg ist, um dem Bedarf nach neuen Kitaplätzen und -gebäuden nachzukommen. „Wir haben die versprochene Bauzeit von einem Jahr ziemlich gut eingehalten und wir haben bei allen sechs Projekten den Finanzrahmen eingehalten“, so Schneider. Die letzten Abrechnungen seien noch nicht gemacht, aber es sei gut möglich, dass man sogar unter den veranschlagten Kosten geblieben sei.

In der Kita am Römischen Ring, die als erste der sechs jeweils 3,5 Millionen Euro teuren Gebäude Anfang Juli an einen Träger übergeben wurde, winken jetzt die Puppen aus ihren Wagen. Im Büro wurde gestern der Dienstplan vorbereitet und draußen wuchtete ein Bagger gerade das Klettergerüst in die richtige Position. Zum 1. Oktober, mit einem Monat Verspätung, will das Diakonische Werk die Einrichtung in Betrieb nehmen. Die übrigen sollen schnell folgen.