Polizei rudert zurück Ostend-Bewohnern bleibt Bußgeld erspart

Ostend. Eine Woche ist es her, dass Dutzende Ostend-Bewohner Knöllchen an ihren Autos fanden, weil sie in diesen keine Parkberechtigungsscheine sichtbar waren. Die Polizei rechtfertigt die Aktion, rudert aber jetzt nachträglich zumindest etwas zurück. mehr