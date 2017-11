Der geplante neue Frankfurter Stadtteil erregt weiter die Gemüter. Nun schließt sich auch der Bürgermeister von Eschborn den Kritikern an. Auch in der Frankfurter Stadtpolitik selbst gibt es Differenzen.

Eigentlich ist Mathias Geiger derzeit stark erkältet, hustet auch am Telefon immer wieder vor sich hin. Aber wenn es um den geplanten neuen Frankfurter Stadtteil geht, lässt es sich der Bürgermeister von Eschborn nicht nehmen, selbst das Wort zu ergreifen. „Es ist eine Resolution in Arbeit. Sie soll in die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung kommen“, kündigt der FDP-Politiker an. Tenor des von ihm initiierten Vorstoßes: Man respektiere die Frankfurter Planungshoheit. Die Stadt solle aber nicht westlich der A 5 bauen. „Das wird von uns abgelehnt.“

Geiger macht gleich mehrere Gründe dafür geltend. Zum einen fürchtet er im sowieso schon verkehrsgeplagten Eschborn „erhebliche verkehrliche Probleme“. Außerdem glaubt Geiger, dass die Frischluftschneise aus dem Taunus in Richtung Frankfurt zerstört würde. Und schließlich würden Eschborner Felder und Wiesen bereits massiv durch die geplante Trasse der Regionaltangente West zerschnitten werden.

Mit seiner Haltung ist Geiger nicht allein. Auch für die CDU-Politikerin Bernadette Weyland, die in Frankfurt Oberbürgermeisterin werden will, stellt die Autobahn die Grenze der Bebauung dar. Dass die Kritik an dem Projekt wächst, bekam Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef zu spüren, als er sich gestern Abend nach Steinbach wagte, wo mit die größten Gegner des Bauvorhabens sitzen. Der SPD-Politiker stellte seine Pläne in einer öffentlichen Bauausschusssitzung vor, nachdem er bereits Ende August im Gremium der Nachbarstadt Oberursel die erhitzten Taunus-Gemüter zu beruhigen versucht hatte – und dabei überwiegend auf Ablehnung stieß.

Auch Steinbach war für Josef kein einfaches Pflaster. Gleich zu Beginn wurde ihm eine Liste mit 1200 Unterschriften gegen das Projekt übergeben, gesammelt von der örtlichen FDP. „Auch Vertreter anderer Parteien haben unterschrieben“, betont Bürgermeister Stefan Naas, selbst Liberaler und Gegner des geplanten Quartiers, die parteiübergreifende Front, die sich in der Hochtaunuskommune gebildet hat.

Im Steinbacher Bauausschuss verlief die dreistündige Sitzung gestern Abend weitgehend fair. Die Fragen der Ausschussmitglieder und Bürger drehten sich denn auch in erster Linie um die verkehrliche Erschließung und die Ausmaße der Bebauung. Mike Josef stellte klar: „Das ist Frankfurter Gebiet.“ Dennoch wolle man diesen Bereich gemeinsam mit Steinbach, Oberursel und Eschborn „denken“. Er warb für eine Zusammenarbeit der Rhein-Main-Kommunen. „Die Wohnungsnot ist kein Frankfurter Problem, sondern ein Problem der Region.“

Aber auch bei anderen stoßen die Frankfurter Pläne auf Ablehnung. Deutliche Worte kamen vom Hessischen Bauernverband. Von den Planungen für das rund 500 Hektar große Baugebiet seien die Landwirte in hohem Maße betroffen und in ihrer Existenz bedroht, sagte Verbandspräsident Karsten Schmal auf der Vertreterversammlung in Eschborn. Die bis zu 30 000 Menschen, die dort wohnen sollen, müssten enger zusammenrücken, ansonsten werde „es im Umfeld von Frankfurt bald keine Landwirtschaft mehr geben“. Damit habe das Vorhaben auch Auswirkungen auf die Bürger: „Das bedeutet dann aber auch das Aus für die regionale Versorgung mit Lebensmitteln.“

Auch der Landesverband Hessen des BUND hat sich gegen die Pläne ausgesprochen. Etwa 190 Hektar bester Ackerboden drohten unter Beton und Asphalt zu verschwinden, kritisieren die Naturschützer. Rückendeckung bekommen die Planer im Römer hingegen von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Deren Präsident Mathias Müller glaubt, dass nichts an einem neuen Stadtteil vorbeiführt angesichts des rasanten Wachstums der Stadt. Zudem benötigten die Unternehmer der Region dringend Wohnraum für ihre Fachkräfte. Zugleich bietet Müller an, dass sich die IHK angesichts der widerstreitenden Interessen als Vermittler in den Prozess einschaltet. Offen ist, ob im Planungsausschuss des Frankfurter Stadtparlaments am kommenden Montag die vorbereitenden Untersuchungen für den neuen Stadtteil beschlossen werden. Die CDU-Fraktion hat eine Reihe von Bedingungen formuliert, auf die sich die Koalitionspartner von SPD und Grünen bisher aber nicht eingelassen haben. Bei einer gemeinsamen Sitzung sollen morgen Abend die Differenzen ausgeräumt werden. Seite 8