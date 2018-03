Millionendeal: Kritik und Lob für Verkauf des alten Frankfurter Polizeipräsidiums

„Frankfurt kann sich freuen“, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) als er gestern morgen den Verkauf des alten Polizeipräsidiums an der Friedrich-Ebert-Anlage verkündete. 212,5 Millionen Euro wird die Düsseldorfer Gerchgroup dafür bezahlen. Dieses Geld komme vollständig der Stadt und der Region zugute, kündigte der Minister an. Ein Großteil solle in Wohnungsbau und Bildung investiert werden. Auf dem Gelände zwischen Hauptbahnhof und Messe sollen neben rund 500 Wohnungen, Büros und ein Hotel entstehen.

Zuerst Wettbewerb

Der Projektentwickler Gerchgroup, hat bislang nur ein grobes Konzept, wie die künftige Bebauung aussehen kann. Um dies im Detail festzulegen, soll ein Architektenwettbewerb ausgelobt werden. Laut Bebauungsplan ist auch ein 145 Meter hohes Haus erlaubt. Die Düsseldorfer rechnen für 2022 mit dem Baubeginn und wollen nach eigenen Angaben rund 800 Millionen Euro investieren. 2026 könnte das gesamte Projekt fertig sein. Auch eine Kindertagesstätte und eine Turnhalle für die nahe Falkschule werden eingeplant. Ein Teil der für Wohnen vorgesehenen Fläche wird für geförderten Wohnraum reserviert. Alle Anforderungen, die die Stadt Frankfurt vorab formuliert hatte, könnten also umgesetzt werden, versicherte Schäfer.

Doch am Main teilen diese Meinung nicht alle. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sieht den Verkauf als „verpasste Chance“. „Allein der hohe Kaufpreis zeigt, dass eine vernünftige städtebauliche Kalkulation nur sehr schwer umsetzbar ist und im frei finanzierten Bereich kein bezahlbarer Wohnraum entstehen wird“, so Josef. Es seien nur die Mindestvorgaben umgesetzt worden. „Allerdings war es dafür nötig, dass wir den rechtsgültigen Bebauungsplan ändern. Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns mit dem Land auf anderem Wege einigen können.“

Gegen die anderen

Er hätte es lieber gesehen, wenn das Land das 15 Hektar große Areal zwischen der Ebert-Anlage und der Ludwigstraße im Zuge einer sogenannten Konzeptvergabe verkauft hätte. Dazu wäre vorab ein Preis festgelegt worden, den Zuschlag hätte dann der Investor bekommen, der das beste Konzept liefern kann. Vom Land hingegen hieß es, das sei gar nicht möglich, weil die Stadt sehr eng gefasste Vorstellungen zur künftigen Nutzung des Areals vorgelegt habe.

Schon länger spielt in die Diskussion um den Immobilienverkauf der hiesige Oberbürgermeister-Wahlkampf hinein. Kurz vor dem ersten Wahlgang hatte der um eine zweite Amtszeit kämpfende Peter Feldmann (SPD) dem Land vorgehalten, es verhalte sich wie ein „privater Spekulant“ und schaue allein auf den Preis. Josef argumentierte in die gleiche Richtung.

Ganz anders meldeten sich gestern die Oberbürgermeister-Kandidatin der CDU, Bernadette Weyland, und auch die Grünen im Römer zu Wort. Letztere sind einigermaßen zufrieden, da die Wünsche der Stadt berücksichtigt würden. „Wir werden darauf drängen, dass die Entwicklung in hoher städtebaulicher Qualität und mit intensiver Beteiligung der Bürger erfolgt“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Manuel Stock.

Weyland, die vor dem Wahlkampf als Staatssekretärin in Schäfers Ministerium gearbeitet hat, begrüßte den Verkauf. „Im Herzen Frankfurts geht es nun endlich voran.“ Die Stadt bekomme ein neues interessantes Quartier. Das Land müsse sich nun an dem Versprechen messen lassen, die mehr als 200 Millionen Euro in der Stadt und den Nachbarstädten zu investieren.

Die Landesregierung habe das Verfahren zügig durchgezogen, lobte Weyland. „Trotz ständiger Querschüsse der SPD“. Das sprach auch Schäfer an: „Warum durch polemische und unsachgemäße Äußerungen die Stimmung so angeheizt wurde, erschließt sich mir nicht.“ Im Hintergrund sei die Kooperation aber auch von Frankfurter Seite „weitaus zugewandter und konstruktiver“ verlaufen.

(ing,lhe)