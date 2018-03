Debatte: Künstler-Ateliers im Sachsenhausener Kneipenviertel?

In Alt-Sachsenhausen wird gerne getrunken und gefeiert. Das gefällt nicht jedem. Schon gar nicht den Anwohnern. Deshalb würde die FDP im Ortsbeirat in dem Viertel lieber Ateliers als Wohnungen sehen. Das ruft die SPD auf den Plan, sie befürchtet eine Gentrifizierung des Quartiers.

Die Diskussion um Alt-Sachsenhausen bricht nicht ab. Seit Jahrzehnten gilt das Quartier als verrufen, als Ort für Junggesellenabschiede und Feierwütige, die Schnaps für einen Euro trinken wollen. Doch Alt-Sachsenhausen hat durchaus auch Potenzial. Da ist sich der Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) einig. Auch die Stadt hat das schon vor Jahren erkannt, will sie doch mit einer Förderrichtlinie das Viertel aufwerten und das Wohnen stärken.

Wegziehende Künstler

Und genau um diese Förderrichtlinie ist nun in der vergangenen Sitzung des Ortsbeirats eine hitzige Diskussion zwischen der FDP und der SPD entbrannt. In der Sitzung des Stadtteilgremiums wurde ein Antrag der FDP beschlossen, der die Stadt auffordert, die Förderrichtlinie zu ändern. Nach Ansicht der Freidemokraten sollen Hauseigentümer nicht nur finanziell unterstützt werden, wenn sie Wohnraum schaffen, sondern auch, wenn sie nicht genutzte Räume für Kreative zur Verfügung stellen – in Anlehnung an die Kriterien des Frankfurter Programms zur Förderung des Umbaus leerstehender Räume für Kreative. „An der Städelschule und der Hochschule für Gestaltung in Offenbach gibt es tolle Studenten“, sagt Florian Reineking (FDP) „Doch wenn sie mit dem Studium fertig sein, zieht es sie nach Berlin, weil sie sich die Mieten hier nicht leisten können.“ Sie hier zu halten, dafür würde sich aber Alt-Sachsenhausen anbieten. Denn seiner Ansicht nach könnten die unterschiedlichen Interessen in dem Quartier – Wohnen und Feiern – nicht übereinkommen. „Das wird zu Konflikten führen und die Apfelweinkneipen oder andere Institutionen wie den Freitagsmarkt verdrängen“, so Reineking.

Teure Galerien

Bei solchen Aussagen mag sich Thomas Murawski und seine Genossen aus der SPD-Fraktion am liebsten die Ohren zu halten. „Damit wird die Verdrängung der derzeitigen Mieter angeregt“, sagt Murawski. Er befürchtet, sollte die Richtlinie nach den Wünschen der Freidemokraten angepasst werden, eine Gentrifizierung des Viertels. „Ihr Antrag klingt danach, als ob sich in Alt-Sachsenhausen teure Galerien oder Architekten ansiedeln sollen“, so der SPD-Stadtteilpolitiker. Dadurch würden aber auch die Mieten steigen. „Ich möchte aber nicht in einer Stadt leben, in der sich nur noch Wohlhabende die Mieten leisten können.“ Ähnliche Befürchtungen hegt auch Jan Binger (SPD): „Wir sollten uns davor hüten, Bewohner zu verdrängen.“

Diese Absicht aber, so beteuert es Florian Reineking mehrmals, habe er gar nicht: „Hier soll niemand verdrängt werden, aber ich will auch nicht, dass Alt-Sachsenhausen weiter verfällt“, sagt er.

Nun liegt es an der Stadt, wie mit dem Antrag umgegangen wird. „Wir werden prüfen und berichten“, sagt Mark Gellert, Sprecher von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) auf Anfrage. Er sieht allerdings schon jetzt keinen Grund darin, die Förderrichtlinie zu ändern. Immerhin gelte das Frankfurter Programm zur Förderung der Kreativen für die ganze Stadt – egal ob in Alt-Sachsenhausen oder Höchst. „Das Ziel, dass die FDP mit ihrem Antrag verfolgt, verfolgen wir ja schon lange“, so Gellert. „Wir würden uns wünschen, dass das kreative Potenzial aus dem Brückenviertel nach Alt-Sachenhausen hinüber schwappt.“ Möglich könnte das der derzeitige Umbau der Elisabethenstraße machen. „Dadurch werden die Viertel stärker miteinander verbunden.“ So hofft man zumindest.