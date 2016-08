Neues Sommerfestival wird erneut diskutiert: Kulturbühne auf dem Main

Während des Museumsuferfestes stehen an diesem Wochenende wieder zahlreiche Bühnen am Mainufer. Wenn es nach Bürgermeister Uwe Becker (CDU) geht, wird es künftig eine dauerhafte Bühne auf dem Wasser geben – für ein mehrwöchiges Sommerfestival. Finanziert werden soll das Projekt aus der geplanten Tourismusabgabe.

Es herrschte eine zauberhafte Atmosphäre vor wenigen Tagen beim Konzert des HR-Sinfonieorchesters an der Weseler Werft. Tausende von Besuchern genossen unter freiem Himmel nicht nur die Musik, sondern auch die spektakuläre Kulisse mit der Skyline im Hintergrund. Solche Kulturereignisse am Main soll es künftig häufiger geben – wünscht sich zumindest Bürgermeister Uwe Becker (CDU). Er schlägt vor, dauerhaft eine schwimmende Bühne im Main zu installieren und ein regelmäßiges, mehrwöchiges Kulturfestival im Sommer zu etablieren.

Eine solche Idee hatte schon vor acht Jahren Tigerpalast-Chef Johnny Klinke ins Gespräch gebracht. Flussbühnen gab es dann 2009 zum Deutschen Turnfest und erneut 2011 bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Doch zu einer Dauereinrichtung wurden Vorführungen auf dem Main nicht – auch aus Kostengründen. Klinke rechnete schon 2008 mit einem Bedarf von rund einer Million Euro für ein vierwöchiges Festival.

Gäste sollen zahlen

Was die Finanzen betrifft, sieht Becker, der auch Stadtkämmerer ist, neue Möglichkeiten. Denn CDU, SPD und Grüne haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine Kultur- und Tourismusabgabe einzuführen. Diese sollen alle Privatreisenden bezahlen, die in Frankfurt übernachten. Wie hoch der Obolus sein wird, muss erst noch beschlossen werden. Becker rechnet aber damit, dass ein höherer einstelliger Millionenbetrag zusammenkommt. Der darf aber nicht einfach im städtischen Haushalt verschwinden, sondern muss für die Förderung des Tourismus eingesetzt werden.

Ein Kulturfestival würde in diese Kategorie passen. Der Main – mit einer Bühne auf dem Wasser und Zuschauerrängen am Ufer – wäre nach Ansicht Beckers der geeignete Ort, allein schon wegen der einmaligen Kulisse der Skyline im Hintergrund. „Das wäre sehr attraktiv, so etwas gibt es in keiner anderen Stadt“, sagte er im Gespräch mit der FNP. Denkbar wäre ein vierwöchiges Festival im Sommer mit dem Museumsuferfest als Abschluss. Der Bürgermeister denkt an ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Theater, Kabarett oder Artistik.

Becker will jetzt innerhalb der Koalition für die Idee werben. Die städtische Tourismus- und Congress GmbH (TCF) solle prüfen, was möglich ist. TCF-Geschäftsführer Thomas Feda zeigt sich auf Anfrage der FNP angetan von dem Vorschlag. „Damit könnte man sehr gut für die Stadt werben“, ist er überzeugt. Lege man das Kulturfestival in den Sommer, könnten die zu dieser Zeit nicht stark frequentierten Hotels gute Angebote machen. Finanziell schlage neben der Organisation des Programms vor allem die schwimmende Bühne zu Buche – für sie allein müsste ein sechsstelliger Betrag einkalkuliert werden.

Standort noch offen

Schwieriger dürfte es sein, den richtigen Standort zu finden. Einerseits sollte er möglichst zentral liegen, andererseits sollten keine Anwohner belästigt werden. Die Weseler Werft, wo das HR-Sinfonieorchester spielte, kommt deshalb nicht in Frage. Becker plädiert dafür, die Bühne möglichst in der Nähe des Eisernen Stegs zu installieren – dort gebe es überwiegend Museen und nur wenige Anwohner. Allerdings ist an dieser Stelle die Schifffahrtsrinne des Main am schmalsten. Wie sich das Wasser- und Schifffahrtsamt dazu stellt, müsste geklärt werden.

Eine andere Frage ist, wie die Zuschauer am Ufer platziert werden sollen – Feda spricht von 1500 bis 2000 Plätzen. Vor acht Jahren plädierte das Grünflächenamt dafür, eine Art Amphitheater zu bauen, damit nicht die Grünflächen am Ufer durch einen häufigen Auf- und Abbau von Stahlrohrtribünen in Mitleidenschaft gezogen werden. Als Standort war damals der Theodor-Stern-Kai gegenüber dem Westhafen im Gespräch. Feda hingegen hält eine flexible Lösung für sinnvoller, da man damit das Festival direkt in die Stadtmitte bringen könnte.