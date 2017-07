Neue Fernseher braucht die Stadt: Kunden mustern analoge Geräte aus und stürmen die Elektronikgeschäfte

Elektronikmärkte und Hifi-Läden erleben derzeit einen Ansturm wie sonst nur noch in der Vorweihnachtszeit. Der Grund ist die Abschaltung des analogen Fernsehens in Hessen zum 13. Juni. Vor allem 32- und 40-Zoll TV-Geräte sind weitgehend ausverkauft, das normalerweise üppige Angebot ist ausgedünnt.

Samstagnachmittag bei „Saturn“ auf der Zeil. Dem Verkäufer in der TV-Abteilung perlt der Schweiß von der Stirn. Vor ihm steht eine Schlange von mehr als einem halben Dutzend Kunden. Sie alle haben eins gemeinsam: Ihr Bildschirm zu Hause flimmert in Grau, sie können kein TV-Programm mehr empfangen, weil das analoge Fernsehen abgeschaltet wurde.

Ein resolute Blondine mittleren Alters schimpft über die Neuanschaffung, die sie jetzt tätigen muss: „Das ist Erpressung, ich lass’ mich doch nicht erpressen!“ In einer Kiste vor dem Verkäufer liegen noch zwei sogenannte Set-Top-Boxen (Receiver), die nach Installation weiterhin den Empfang ermöglichen, Stückpreis: 79 Euro.

Der große Knall

Der Mann von Saturn versucht zu beschwichtigen: „Wir wollen doch alle Fernsehen in höchster Qualität und schnelleres Internet.“ Nein, nicht alle. Denn vor ihm stehen keine Nerds, sondern Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher. „Die Abschaltung am 13. Juni war der große Knall“, sagt Ernst Schmid, seit 25 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der „Hifi-Profis Warenhandels GmbH“. Zwar wurde lange auf die Abschaltung hingewiesen. „Aber die Leute haben gedacht: Hoffentlich geht der Kelch an mir vorüber.“

Ging er aber bei vielen nicht. Wie beim Telefon erwarten die Menschen vom Fernseher, dass er funktioniert. Deshalb stürmten sie in die Fachgeschäfte. „Wir haben uns entsprechend bevorratet“, sagt Schmid. „Aber mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Bei den 32- und 40-Zoll-Bildschirmen sind wir ausgeräubert.“ Diese Geräte hätten genau die Größe, dass sie in das Loch in der Schrankwand passen. Für die 30. Kalenderwoche Ende Juli erwartet Schmid eine Lieferung der fränkischen Premium-Marke Loewe; 40 Stück. Die sind bis auf wenige Exemplare bereits verkauft.

Senol Gültekin ist Fachverkäufer bei Hifi-Profi. Er versucht, den Kunden zu helfen, so gut er kann. Ein Kunde interessiert sich für den 40-Zoll-Panasonic im Schaufenster. Wie viele sind noch auf Lager? Fünf! Alle bereits verkauft, aber noch nicht abgeholt. Für zwei weitere liegen Reservierungen vor. Bei sieben bestellten Geräten fehlt also noch eines; selbst das im Schaufenster ist bereits verkauft. Als regionaler Anbieter betreiben die Hifi-Profis außer an der Großen Friedberger Straße noch Filialen in Wiesbaden, Mainz und Darmstadt.

Gültekin überprüft die Listen, ob er aus den anderen Filialen noch eines beschaffen kann. Das kann er. Jetzt ist die Bilanz ausgeglichen, aber der Kunde vor ihm hat noch immer keinen neuen Fernseher. Der will daraufhin auf ein etwas größeres und teureres Sony-Gerät ausweichen. Wieder checkt Gültekin Listen. Der im Schaufenster ist verkauft. Aber siehe da, einer ist noch übrig, sogar originalverpackt. Zufrieden holt sich der Kunde das 14 Kilo schwere Paket im Lager.

Fünffacher Umsatz

Für den Handel ist die Umstellung ein Glücksfall. „Wir haben den fünffachen Umsatz wie in normalen Zeiten“, erklärt Schmid. Es sei ein „schönes Thema in einer Zeit, in der das Geschäft ohnehin ruhiger läuft“. Deshalb hält der 59-Jährige auch den Zeitpunkt der Abschaltung für gut gewählt, denn: „Stellen Sie sich vor, das passiert in der Vorweihnachtszeit.“

Von der Lösung, ein altes Gerät mit einer Set-Top-Box für die digitale Zukunft aufzurüsten, hält der Hifi-Profi wenig: „Dann brauchen sie zwei Fernbedienungen.“ Die Kunden seien bereits jetzt überfordert aufgrund der vielen Technologiewechsel beim Fernsehen. „Sie haben Technikangst und sind froh, wenn das Gerät läuft.“ Statt einer Aufrüstung empfiehlt Schmid den Kauf eines neuen Gerätes einer A-Marke wie Philipps, Sony, Samsung, Panasonic, LG oder einer Premium-Marke wie Loewe oder Bang & Olufsen. „Das ist eine Investition für die nächsten acht bis zehn Jahre.“

Auch wenn das Angebot an Fernsehern derzeit ausgedünnt ist: „Wir können in absehbarer Zeit wieder nachliefern“, betont eine Sprecherin des Elektronik-Marktes Saturn.“

(tre)