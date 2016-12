Partnerschaft für Demokratie Frankfurt: Kunst gegen Hass und Hetze im öffentlichen Raum

Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Nordwest Neuer Chefarzt will onkologischen Bereich ausbauen

Praunheim. Er will eine personell ausgedünnte Klinik an die Spitze bringen: Prof. Dr. Jörg B. Engel ist der neue Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Nordwest. Ausbauen möchte er den onkologischen Bereich sowie die minimal-invasive Chirurgie in der Frauenheilkunde. mehr