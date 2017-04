4400 neue Studenten im Sommersemester Frankfurt, ein teures Pflaster für Studenten

Frankfurt. Das neue Semester ist gestartet: An der Goethe-Universität beginnen 3000 junge Leute ein Studium, an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) 1400. Auf der Suche nach Wohnraum erleben die meisten eine böse Überraschung. mehr