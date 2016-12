Herrenloser Gegenstand sorgt für Wirbel: Kurze Aufregung: Fehlalarm an der Hauptwache

Bild-Zoom Foto: itt Auf alles vorbereitet: Die Polizei hatte einen kleinen Roboter zur Bombenentschärfung dabei.

Bei der Absperrung an der Hauptwache handelte es sich um einen herrenlosen Gegenstand. Es besteht kein Grund zur Sorge. Inhalt: Hundefutter. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) December 3, 2016

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Am Samstagnachmittag wurde in der Innenstadt am Rande des Frankfurter Weihnachtsmarktes ein kleiner Bereich an der Ecke Große Eschenheimer Straße in der Nähe des Kaufhofs abgesperrt, nachdem dort ein herrenloser, schuhkastengroßer Gegenstand gefunden wurde.Ein Passant hatte das Päckchen auf einer Bank zwischen zwei Glühweinständen entdeckt und als verdächtigen Fund gemeldet. Spezialisten des Landeskriminalamts rückten an, um das mit Geschenkband verzierte Objekt zu untersuchen. Auch ein Roboter zur Bombenentschärfung (siehe Foto) wurde herbeigeschafft.Die Polizei sicherte die Fundstelle ab, Passanten wurden gebeten, das Gebiet zu umgehen.Letztlich konnte die Polizei Entwarnung geben. In dem Päckchen war lediglich Hundefutter und eine Leine verwahrt. Zu Zeiten des Frankfurter Weihnachtsmarktes ist nun mal hohe Vorsicht geboten. Die Stadt ist samstags übervoll. Zeitgleich durchquerte außerdem ein Demonstrationszug die Innenstadt. (feh)