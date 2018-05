Erst hat die „Sommernacht am Schloss“ ihre Veranstaltungen in Hallen verlegt. Jetzt hat das Kurzfilmfestival „Shorts at Moonlight“ die Segel gestrichen: in diesem Jahr gibt es keine Filmabende auf der Schlossterrasse.

Trotz vielfältiger Unterstützung fällt das Kurzfilmfestival „Shorts at Moonlight“ in diesem Jahr aus. Der Hofheimer Verein, der das Festival 2003 aus der Taufe gehoben hat, hat angesichts der unklaren Lage für dieses Jahr abgesagt. Wie berichtet, hatte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) als Eigentümerin des Schloss-Komplexes sich erstmals geweigert, Mietverträge mit den Organisatoren der „Sommernacht“-Reihe und des Kurzfilmfestivals abzuschließen, solange es kein Sicherheitskonzept gibt.

Jetzt steht fest: Bis zum Festivalbeginn am 11. Juli können nicht alle Sicherheitsauflagen erfüllt werden. Im Januar war die Festivalleitung und das Neue Theater Höchst als Organisator der „Sommernacht“ darüber informiert worden, dass nach der Sicherheitsüberprüfung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für die Spielstätte am Höchster Schloss ein zweiter Rettungsweg notwendig sei.

Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt wurde für die Schlossterrasse intensiv nach einer Lösung gesucht. Doch auch die Fußgängerbrücke zum angrenzenden Neuen Schloss Höchst – beide Komplexe sind im Besitz der DSD – eignet sich in dieser Form nicht als zusätzlicher Fluchtweg.

Kein Geld verbrennen

„Es wird an einer Lösung gearbeitet, und das auch sehr konstruktiv mit der DSD, aber die Erstellung des Sicherheitskonzepts dauert noch“, sagt Gudrun Winter, die Gründerin von „Shorts at Moonlight“. Sie müsse jetzt absagen, bevor Geld in die Werbung für die Saison gesteckt werde. „Den Ausfall können wir überleben, aber wenn wir jetzt Geld in die Werbung stecken und das Festival dann ausfällt, sind wir pleite“, sagt Winter. Denn dann würden selbstverständlich auch die Sponsoren nicht zahlen.

Nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Rhein Main im vorigen Jahr sollten neben dem Hauptveranstaltungsort am Höchster Schloss auch im Schloss Reichartshausen in Oestrich-Winkel ebenfalls wieder Vorführungen stattfinden. Durch den Wegfall von Höchst rechnet sich Oestrich-Winkel für den Verein allerdings nicht. Daher entfallen auch die beiden dort geplanten Abende am 3. und 4. August.

„Der Verein hat sich bis zuletzt, auch mit tatkräftiger und konstruktiver Hilfe des Stadtplanungsamts Frankfurt, bemüht, die Anforderungen der DSD umzusetzen. Leider war es auch bis zum Beginn des Open-Air-Kurzfilmfestivals nicht möglich, eine angemessene, alternative Location zu finden“, bedauert Gudrun Winter. Aber: Im kommenden Jahr soll „Shorts at Moonlight“ wieder stattfinden. „Wir hoffen sehr, dass unsere Fans uns treu bleiben, so dass wir uns alle um so mehr auf nächstes Jahr freuen können“, so Winter.

Der Verein hat schon mehrere hundert Festivalpässe verkauft, denn der Vorverkauf hat bereits mit dem Weihnachtsgeschäft im Dezember begonnen. Die bereits erworbenen Festivalpässe behalten für die Veranstaltungen im kommenden Jahr ihre Gültigkeit. Wer seinen Pass jedoch zurückgeben möchte, kann sich einfach per E-Mail an info@kurzfilmfestival.de wenden.

Tickets, die über Vorverkaufsstellen erworben wurden, können auch nur dort wieder zurückgegeben werden. In den Saal umgebucht Das Neue Theater als Veranstalter der „Sommernacht am Schloss“ hat bereits vor zwei Monaten umgeplant und Hallen gebucht, um die Künstlerverträge nicht stornieren zu müssen.

Die Vorstellung mit Martina Schwarzmann am 16. Juni wird in der Stadthalle Zeilsheim stattfinden; die Vorstellung mit Urban Priol am 24. Juni ist für den Saalbau Griesheim gebucht. Das für 15. Juni geplante Gastspiel mit Gayle Tufts findet im Saal des Neuen Theaters statt.