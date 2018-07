Zwei Fluglinien verspäten sich in den späten Abendstunden am Frankfurter Flughafen besonders häufig: Der Ferienflieger Condor und der irische Billigflieger Ryanair.Letzterer war im Juni für rund 25 Prozent der nächtlichen Verspätungen verantwortlich. Nun reagiert Ryanair auf unsere Berichterstattung. Robin Kiely, Pressesprecher der Fluggesellschaft, macht "unberechtigte Streiks und Personalengpässe bei der Flugverkehrskontrolle vor allem in Frankreich, Deutschland und Italien" sowie "ungünstige Wetterbedingungen" dafür verantwortlich.

Damit die Nachtruhe wieder regelmäßig eingehalten wird, hat die Fluggesellschaft nun zwei Flüge aus London-Stansted und dem spanischen Catania vorverlegt. "Wenn möglich werden wir die Flüge nach Frankfurt mit noch mehr Abstand zu dem Nachtflugverbot planen, um die möglichen Auswirkungen von solchen Verspätungen weiterhin zu minimieren", so Kiely.

Die faktische Nachtruhe der Flughafenanrainer in der Region ist in den vergangenen Monaten immer kürzer geworden. Denn am Frankfurter Flughafen landen immer mehr Maschinen verspätet zwischen 23 Uhr und Mitternacht - also in der Zeit des Nachtflugverbots. Nach 185 Fällen im Mai zählte die hessische Luftaufsicht im Juni die Rekordzahl von 203 solcher Landungen, wie das Verkehrsministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte. (ror)