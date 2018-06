Verkehr: Lastenfahrräder liegen in Frankfurt voll im Trend

Dr. Richard Kitz (57) hat sich in den vergangenen fünf Monaten knapp 1000 Kilometer Autofahrt durch den Innenstadtverkehr erspart. Seit Januar pendelt der Kinderarzt täglich auf seinem Lastenfahrrad von Rödelheim aus zum Clementine Kinderhospital im Ostend, auf dem Hinweg schiebt ihn der Elektroantrieb, auf dem Rückweg strampelt er ohne. Und mehr noch: Auf der Ladefläche kutschiert er regelmäßig Aktenberge und Klinikbedarf hinüber zum Bürgerhospital ins Nordend.

„Ich bin schneller als mit dem Auto, tue etwas für meine körperliche Fitness und es ist stressfreier“, wirbt Kitz. Und nicht nur das: Mit dem Transportrad (Marke „Douze“) liegt er im Trend, wie Heiko Nickel, Sprecher des Deutschen Verkehrsclubs (VCD), bestätigt: „Das Lastenrad ist ein Riesenthema in Frankfurt.“ Es entstünden vermehrt Haushalte, die auf einen Pkw verzichten wollten – und nach einer Alternative suchten.

Der ideale Autoersatz

Viele scheinen einen Ersatz mit den Cargo-Bike genannten Rädern gefunden zu haben. Diese gibt es in allen Formen und Farben: Mit drei Rädern, mit Kindersitzen, mit Ladefläche hinten, mit Korb vorne, mit Elektromotor und ohne. Mehr als 200 Kilogramm Gewicht können die Fahrer auf die stabilen Räder packen: Genug um auch mal einen Fernseher oder den Wocheneinkauf nach Hause zu bringen.

Am 14. Juni startet der VCD einen kostenlosen Lastenfahrradverleih. Wer sich mit seinem Personalausweis registriert, kann an den U-Bahnstationen Leipziger Straße und Bornheim Mitte sowie am Mehrgenerationenhaus Gallus eines von drei Modellen mit großem Korb ausleihen. Knapp 22 000 Euro hat sich die VCD-Projektgruppe das Projekt Main-Lastenrad kosten lassen – und denkt wegen der großen Nachfrage schon jetzt über eine Erweiterung nach.

Auch Bertram Giebeler vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) begrüßt die Euphorie um die Transporträder. „Sie sind flexibel, umweltfreundlich und platzsparend“, sagt er. „So können die Cargo-Bikes gerade verdichtete Städte wie Frankfurt entlasten.“ Auch, weil immer mehr Unternehmen auf die Spezialräder setzten.

Die Deutsche Post liefert nach eigenen Angaben allein in der Innenstadt mit 26 Lastenrädern Pakete und Briefe aus. Der nachhaltige Lieferdienst „Sachen auf Rädern“ beliefert für 6,50 Euro pro Fahrt knapp 40 Unternehmen mit Backwaren, Möbeln oder Wasserkästen. Und der Paketdienst UPS spart mit seinen drei Lastenrädern nach eigenen Angaben rund 32 Liter Dieselkraftstoff am Tag.

„Ich fühle mich als Teil einer neuen Mobilität“, sagt Maximilian Wagner (37). Für den Frankfurter Kurierdienst OCU fährt er seit Ende 2017 voluminöse Blumensträuße und Geschäftsunterlagen per Elektrolastenrad aus. Sorgen um den Stadtverkehr oder die Parkplatzsuche seien seltener geworden. Aber: Wenn es schnell gehen muss, setzen die Kuriere weiter auf Rennräder.

„Eine harte Nummer“

„Noch ist es eine harte Nummer in Frankfurt mit dem Lastenrad unterwegs zu sein“, erklärt VCD-Sprecher Nickel. Die vorhandenen Radwege seien meist zu schmal, besonders die alten auf dem Bordstein, und so oder so seien es zu wenige. Die massiven Räder haben außerdem oft einen großen Wendekreis, sind schwieriger zu handhaben als ihre schmalen Geschwister. Für ihre Geometrie würden auch die Umlaufgitter zum Hindernis. VCD und ADFC sind sich einig: Die Stadt Frankfurt müsse für den erfreulichen Trend zum Lastenrad die nötige Infrastruktur schaffen.

Richard Kitz will seinen schwarzen Brummer mit der montierbaren Box jedenfalls nicht abgeben. Rund 6000 Euro zahlt er für ihn, sein Arbeitgeber hatte ihm das Leasing angeboten. Außer bei Schnee und Regen ist er so gut wie immer auf zwei Rädern unterwegs: „Das Lastenrad hat meine Leidenschaft fürs Fahrradfahren geweckt.“