Verbotener Schleichweg: Anwohner Ärgern sich: Lastwagen-Alarm in der Gelastraße in Seckbach

Die Gelastraße ist eine beliebte Abkürzung: Um Staus am Erlenbruch zu umfahren oder als schneller Weg von Enkheim nach Seckbach. Auch Lastwagen nutzen diesen Weg gerne – obwohl für sie die Durchfahrt in der kleinen Wohnstraße verboten ist.

Morgens im Berufsverkehr wird die enge Gelastraße, ganz im Norden des Seckbacher Industriegebietes, zur Durchgangsstraße. Doch anders als in der Gwinnerstraße und der Flinschstraße, die die schmale Einbahnstraße miteinander verbinden, leben hier Menschen: Kleine Doppel- und Einfamilienhäuser stehen in der einzigen Seckbacher Wohnstraße südlich des Rieds. Die Autolenker, die den Stau am Erlenbruch umfahren wollen, dürfen hier auch entlang – was die Anwohner hingegen sehr nervt, sind die vielen Last- und Lieferwagen. Denn die Gelastraße offiziell nutzen dürfen nur Lastkraftwagen bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Viele der Fahrzeuge, die hier den ganzen Tag über durchfahren, wiegen indes deutlich mehr.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Die Fahrer einer Metallschrottfirma aus der Nachbarschaft fahren besonders oft mit Lastwagen plus Anhängern hier durch, ärgern sich Anwohner.

Während der Pkw-Verkehr im Laufe des Vormittages abflaut, fahren jedoch Lastwagen ständig durch die Gelastraße, sagt Christine Hackenberg. Sie kritisiert das: „Hier wohnen viele Familien mit kleinen Kindern, die Gehwege sind schmal. Da werden die vielen Lastwagen zu einer Gefahr.“ Viele der Kinder seien noch klein, etwa zwei, drei Jahre alt. „Das ist zwar sehr schön, aber wir sind alle sehr besorgt, weil die Kleinen auch mal einfach aus der Einfahrt heraus flitzen“, sagt Monika Senger. Doch seien nicht nur die Lastwagen eine Gefahr, sondern vor allem während der morgendlichen Hauptverkehrszeit die oft viel zu schnell fahrenden Autos. Eine zusätzliche Gefahr seien Radfahrer, die entgegen der Einbahnstraße fahren, sagt Markus Hackenberg. Dies sei zwar erlaubt, „aber wenn ihnen ein Lastwagen entgegen kommt, weichen sie oft auf den Bürgersteig aus.“ Dann würden sie zur Gefahr für Kinder und andere Fußgänger.

Ein anderer Anwohner weist darauf hin, dass erst vor zwei Jahren die Bürgersteige auf beiden Seiten der Straße saniert worden seien. „Das nun die schweren Lastkraftwagen wieder über die Bürgersteige fahren, wenn sie an geparkten Autos vorbei wollen, ist wohl kaum Sinn der Sache.“ An einigen Stellen seien bereits wieder Spurrinnen im Bürgersteigpflaster zu erkennen.

Beliebter Schleichweg

„Schon als ich ein kleines Mädchen war, haben wir mit Plakaten gegen den vielen Verkehr hier demonstriert“, erzählt Ulrike Schweitel. Heute sei es immer noch nicht besser geworden – auch nicht, als die Gelastraße zur Einbahnstraße wurde. „Manchmal fahren durch die Gelastraße die größten Lastwagen: Sattelschlepper und scheppernde Container-Lastwagen. Eine Metallschrottfirma aus der Nachbarschaft fährt oft mit Lastern plus Anhängern hier durch“, schimpft Monika Senger. Der Schleichweg ziehe auch Ortsfremde an, das sehe man an den Nummernschildern.

Bild-Zoom Trotz des Durchfahrtsverbotes rumpeln immer wieder schwere Lastwagen durch die schmale Gelastraße – und beschädigen dabei ungerührt die gerade erst sanierten Bürgersteige.

Schutzmann prüft jetzt

Eine Verkehrsberuhigung sei dringend notwendig, finden die Anwohner. „Davon profitiert ja auch die Wilhelmshöher Straße“, sagt Senger. Eigentlich sind auch diese (an vielen Stellen sehr schmale) Seckbacher Hauptverkehrsstraße sowie die Straße Im Trieb, die von der Gelastraße zur Wilhelmshöher Straße führt, für Lastwagen tabu. „Aber viele Lkw-Fahrer halten sich nicht daran.“ Anwohner der Wilhelmshöher Straße erzählen, dass manche Lkw an der Kreuzung Im Trieb / Wilhelmshöher Straße aufsetzen und „steckenbleiben“.

Von Anwohnern auf das Problem angesprochen, hat Jörg Köster, der „Schutzmann vor Ort“ des 18. Polizeireviers, die Lage geprüft. „Natürlich ist das ein Problem, auch weil viele städtische Fahrzeuge die Gelastraße nutzen.“ Einige Ämter und Firmen, deren Lastwagen hier verbotswidrig fuhren, habe er bereits angerufen. Die Fuhrparkleiter hätten sofort eingewilligt, mit ihren Fahrern zu sprechen. „Mal schauen, ob das fruchtet.“ Falls nicht, müsse das Durchfahrtverbot häufiger kontrolliert werden. Auch sagt Köster zu, Bußgeldbescheide zu verschicken, wenn die Anwohner ihm Fotos zuschicken. „Dann habe ich ja Zeugen für einen Verstoß.“

Auch der Ortsbeirat 11 hat erneut diskutiert, wie das Durchfahrtsverbot durchzusetzen sei – jedoch ohne Lösung. Auch weil bauliche Veränderungen wie eine Höhenbegrenzung für Fahrzeuge nicht nur den Schleichverkehr träfen: Auch die Müllabfuhr könnte dann nicht mehr die Gelastraße befahren.