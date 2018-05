Benefizaktion: Laufen für den Wiederaufbau des Goetheturms

Sieben Monate ist es her, dass der Goetheturm im Wald auf dem Sachsenhäuser Berg niedergebrannt ist. Viele Bürger und Vereine haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Wahrzeichen wieder aufzubauen, haben bislang gut 150 000 Euro Spenden gesammelt, doch werden die Kosten auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Auch diese Zeitung möchte ihren Beitrag zum Wiederaufbau leisten und lädt für Sonntag, 3. Juni, von 11 bis 15 Uhr zum „Genusslauf rund um den Goetheturm“ ein.

„Die Strecke ist etwa 5,2 Kilometer lang und ist sehr schön“, sagt Thomas Rautenberg, Vorsitzender des Frankfurter Lauf- und Triathlonvereins „Spiridon“. Drei Mitglieder haben sie ausgetüftelt. „Wir starten an der Goetheruh’, dann geht es an der Sachsenhäuser Landwehr vorbei“, sagt Rautenberg. „Überall stehen außergewöhnlich hohe Buchen, die den Eindruck einer Kathedrale erwecken. Wir laufen auch ein Stück an der Stadtgrenze zu Offenbach entlang. Zu Goethes Zeit war das die Grenze zur Grafschaft Isenburg.“ Zum Schluss gebe es eine kleine Steigung, Läufer sollten sich dafür etwas Kraft aufsparen.

Teilnehmen kann jeder. „Der sportliche Aspekt steht nicht im Vordergrund“, sagt Rautenberg, es gehe um Genuss: An drei verschiedenen Stationen gibt es für die Teilnehmer Überraschungen. Er verrät nur so viel: „Es geht um Kultur, den Forst – und natürlich gibt es auch das eine oder andere Getränk.“ Das Startgeld (25 Euro) dient komplett dem Wiederaufbau. „Wir rechnen mit etwa 500 Läufern“, sagt Rautenberg, der selbstredend mitläuft, um einen Beitrag zu leisten. „Als ich von dem Brand gehört habe, war ich tief schockiert“, sagt er. „Mit dem Lauf wollen wir zeigen, dass wir eine starke Gemeinschaft sind und uns von Brandstiftern nicht unterkriegen lassen.“

Diese Beweggründe gelten auch für Eitel Reitz vom Höchster Digitaldruck-Experten Koe48. Mit seinem Team hat er das Logo für den Lauf entworfen. Ehrenamtlich. „Ich bin in Oberrad aufgewachsen und habe viele besondere Momente am Goetheturm erlebt“, sagt er. Das Logo stellt das Bauwerk in Zahlen dar. „1931 wurde es eingeweiht, kurz vor Beginn des Goethejahres 1932 anlässlich des 100. Todestages von Goethe. Für den Bau wurden 340 Kubikmeter heimische Hölzer verwendet und 196 Stufen führten hinauf zur Aussichtsplattform in 43 Metern Höhe“, sagt Reitz.

Information und Anmeldung

In fünf Gruppen können Teilnehmer (auch Kinder und Bummler) am 3. Juni, von 11 bis 13.15 Uhr starten. Infos gibt es online unter www.rudgt.de.