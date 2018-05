Schule: Lehrer protestieren an der Hauptwache gegen schlechte Bedingungen

Für die schlechten Zustände an den Schulen macht die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft den hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) persönlich verantwortlich. Dabei geht es nicht nur um marode Schultoiletten. Es fehlten vor allem Lehrer, und das werde sich so schnell auch nicht ändern.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) ein Zeugnis ausgestellt. „Viel Gutes haben wir da nicht reinschreiben können“, sagt Sebastian Guttmann. Der hochgewachsene Mann ist der Frankfurter Bezirksvorstand der GEW. Er steht auf der Hauptwache und spricht den Satz ins Mikrofon. Währenddessen verteilen Gewerkschaftsmitglieder Kopien des Zeugnisses. „Motivation: desinteressiert“ oder „Bildungschancen: trübe Aussichten“.

Für Ideale zu wenig Zeit

Warum die Gewerkschaft so harsch kritisiert, veranschaulicht eine Mauer aus beschrifteten Pappkartons, die neben Guttmann aufgebaut ist. „Lehrkräfte für Inklusion fehlen“, „Unterricht in Containern“, „Leistungsdruck für SchülerInnen und LehrerInnen“ steht darauf. Es ist ein Symbol für „all die Bildungshindernisse in Hessen“, wie Guttmann sagt. Etwa 80 Lehrer und Erzieher sind dem Protestaufruf der Gewerkschaft am Samstag gefolgt. Eine von ihnen ist Grundschullehrerin in Seckbach. Ihren Namen möchte sie nicht nennen. „Weil ich für alle spreche“, sagt sie. „Weil wir alle die gleichen Probleme haben.“

Jeden Tag gehe sie mit einem schlechten Gefühl in den Feierabend. Irgendwas bleibe immer auf der Strecke. 29 Unterrichtsstunden hat sie in der Woche. Die muss sie vor- und nachbereiten. „Eigentlich muss ich jede Stunde mehrfach planen“, sagt sie. Wegen der Inklusion gebe es gewaltige Niveau-Unterschiede zwischen den Schülern. Für jene mit stärkeren Leistungen müsste die Stunde anders aussehen als für schwächere. Manche Kinder, die früher eher eine Förderschule besucht hätten, bräuchten sogar eine individuelle Betreuung. „Früher hätten das spezialisierte Förderschullehrer gemacht“, sagt die Grundschullehrerin. „Heute hat das Kind eine oder zwei Stunden mit dem Profi, der Rest bleibt bei mir hängen.“ Damit sich ein Förderlehrer überhaupt eines Kindes annehmen kann, muss die Grundschullehrerin entsprechende Förderanträge stellen. „Dieser ganze Papierkram kostet sehr viel Zeit“ sagt sie. Hinzu kommen noch Aufgaben wie Zeugnisse schreiben, Elterngespräche führen oder Hofaufsichten. Diese seien besonders anstrengend, sagt sie.

Mehr Arbeit, weniger Zeit

An den Schulen hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert. Die Entlastungsstunden, also die Zeit, in denen Lehrer sich um solche Aufgaben kümmern können, wurden laut Guttmann aber in den vergangenen 25 Jahren nicht erhöht. „Viele Lehrer, die ihrer Arbeit gut machen wollen, gehen daher mit den Stunden runter“, sagt sie. Sie arbeiten also Teilzeit. Wegen des Lehrermangels schreibe das Kultusministerium sie dann wieder an, ob sie denn nicht Vollzeit arbeiten wollen. „Es ist ein Irrsinn an unseren Schulen.“

Demografischer Irrtum

Wie es dazu kam, erklärt Christoph Baumann. Er ist Schulreferent bei der Frankfurter GEW. Wegen der demografischen Entwicklung habe man immer geglaubt, bald weniger Lehrer zu brauchen. Das habe sich aber nicht bestätigt. Auch heute wird laut Baumann die Lehrerausbildung nicht ausgeweitet. „Das begründet man noch immer mit dem demografischen Wandel.“ Tatsächlich jedoch sind gemäß dem Statistischen Bundesamt die Geburtenraten in den vergangen fünf Jahren sogar noch gestiegen.

Um die akuten Probleme zu beheben, fordert die GEW ein Sofortprogramm für Bildung. Konkret soll Hessen 500 Millionen Euro mehr in Bildung investieren. Es sei absehbar, dass dieses Geld dem Land durch den Länderfinanzausgleich zusätzlich zur Verfügung stehen werde, sagt Guttmann. Nur so könnten die Bildungshindernisse aus dem Weg geräumt werden. Dann gebe es auch bessere Zeugnisse – nicht nur für den Kultusminister.