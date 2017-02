Drei „Sieben-Sterne-Azubis“: Lernen unter sieben Sternen: Hessischer Hof und Tigerpalast bilden gemeinsam Hotelfachkräfte aus

Es ist ein besonderer Beruf: Hotelfachkraft mit der Zusatzqualifikation Hotelmanagement öffnet in der Branche viele Türen. 25 junge Leute absolvieren die dreijährige Ausbildung zurzeit, darunter drei in einem Verbund von Ausbildungsunternehmen.

Partner sind das Grandhotel Hessischer Hof und die Tiger & Palmen Gruppe. „Zusammen sind es sieben Sterne“, sagt Eduard M. Singer, Generaldirektor des Grandhotels. Fünf Sterne hat das Hotel, zwei Michelin-Sterne hat die Gastronomie im Palmengarten bzw. Tigerpalast.

Die Pioniere im neuen Ausbildungsverbund waren Luise Schulke, Christine-Alina Stein und Vanessa Thyssen. Nach dem Abitur begannen sie ihre Ausbildung vor eineinhalb Jahren. Die Hälfte der Zeit ist um, und den dreien ist der Spaß an der Sache noch immer anzumerken. Zum Beispiel Vanessa, die bislang bei Tiger & Palmen gearbeitet hat. „Ich wollte immer etwas Soziales machen. Aber die Arbeit im Gastgewerbe ist auch sehr sozial. Schließlich müssen viele für ein gelungenes Ziel einstehen, müssen zusammenarbeiten.“ Vanessa hat bislang nicht nur den Betrieb im Restaurant Lafleur und dem Tigerpalast kennengelernt, sondern in den ersten eineinhalb Jahren ihrer Ausbildung auch in der Lohnabrechnung gearbeitet, in der Warenwirtschaft, im Controlling und in der Buchhaltung. Nach weiteren 18 Monaten muss sie ihre Abschlussprüfung machen. Bis dahin ist sie jetzt im Grandhotel Hessischer Hof.

Hotel und Tiger wechseln

Dort waren bislang Luise Schulke und Christine-Alina Stein aktiv. Sie wechseln jetzt zu den „Tigern“. Im Hotel waren sie in den verschiedenen Abteilungen jeweils drei Monate beschäftigt.

„Die Ausbildung ist sehr anstrengend“, sagte Robert Mangold, geschäftsführender Gesellschafter der Tiger & Palmen GmbH. Schließlich müssten die Azubis nicht nur die betrieblichen Abläufe schnell, quasi im Stakkato, kennenlernen, sondern auch in der Bergius-Berufsschule Leistung zeigen. Jede dritte Woche ist Berufschule mit dichtem Lernprogramm, nicht zuletzt in den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch. Eine der beiden Auszubildenden im Tiger hat denn auch wirklich nach zwei Monaten die Ausbildung aufgegeben.

Die nunmehr drei Lehrlinge im Ausbildungsverbund sind nicht die einzigen, die den erweiterten Beruf der Hotelfachkraft erlernen. In der Berufsschulklasse, der ersten, die mit der Erweiterung „Management“ eingerichtet wurde, gibt es 25 Azubis im ersten Jahrgang. „Unsere sind die einzigen in einem Ausbildungsverbund“, sagt Singer.

Viele Bewerber um Stellen

Der zweite Jahrgang ist bereits eingestellt, der dritte Jahrgang folgt im Sommer. Insgesamt haben Tiger und Hessischer Hof je rund 25 Azubis aller Jahrgänge in verschiedenen Berufen. „Wir erhalten auf die Ausbildung Hotelfachkraft mit Hotelmanagement viel mehr Bewerbungen als auf andere Angebote“, sagte Singer. Nur auf neuen Wegen, angepasst an die Bedürfnisse der jungen Generation, lasse sich der Bedarf an Arbeitskräften in der Branche abfedern. Die neue Ausbildung ist Teil dieser Strategie.