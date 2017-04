Abrissarbeiten: Letzte Spuren der US-Armee verschwinden vom Campus Westend

City-Trees zur Klimaverbesserung Noch keine Mehrheit für Mooswände in Frankfurt

Frankfurt. Was wird aus dem SPD-Vorschlag, Mooswände in der Stadt aufzustellen, um Feinstaub herauszufiltern? In der Koalition aus CDU, SPD und Grünen zeichnet sich noch keine Mehrheit dafür ab, in Frankfurt City-Trees aufzustellen. Aber die Ortsbeiräte machen Druck. mehr