Luminale: Lichtkunst-Spektakel Luminale ist eröffnet

Putzaktion "Yes we kehr!": Nachbarn im Bahnhofsviertel packen mit an

Schweißen, singen, basteln: Beim Frühjahrsputz im Bahnhofsviertel geht es um viel mehr als ums Müllsammeln. Wobei die Neuntklässler der Weißfrauenschule daran eindeutig am meisten Spaß haben. mehr