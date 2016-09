Am Eisernen Steg: Liebesschlösser sind weg und keiner sucht die Täter

Keine Anzeige, keine Ermittlungen: Weder die Stadt noch die Polizei wissen, wer die Liebesschlösser am "Eisernen Steg" in Frankfurt entfernt hat. Und es scheint sie auch nicht sonderlich zu interessieren.

Unbekannte haben einen Teil der Liebesschlösser am „Eisernen Steg” in Frankfurt abgeräumt. An der Fußgängerbrücke über den Main hängen seit Jahren etliche der Metallanhängsel. Weder die Stadt noch die Polizei wissen, wer den Bestand dezimiert hat. „Wir haben es nicht getan. Wir haben auch keine Hinweise, wer es getan haben könnte”, sagte die Leiterin des Amts für Straßenbau und Erschließung, Michaela Kraft am Dienstag.

Kraft sieht keinen Grund, die unbekannten Täter anzuzeigen: „An der Brücke ist kein Schaden entstanden.” Und weil bislang niemand Anzeige erstattet hat, lassen die verschwundenen Liebesbeweise auch die Polizei kalt.

(dpa)