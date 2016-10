Aufzug auf der Bockenheimer Landstraße: Lift für U-Bahn-Station soll mitten auf die Straße

Kritik gibt es am Standort für den Lift, der in der U-Bahn-Station „Westend“ nachgerüstet werden soll: Er soll mitten in der Bockenheimer Landstraße an die Oberfläche kommen. Das wäre einzigartig in Frankfurt. Doch das Thema Sicherheit treibt die Menschen um.

„Wenn der Verkehrsdezernent den Aufzug so bauen möchte, soll er das gerne machen. Aber ich als Ortsvorsteher möchte dann nicht in die Haftung genommen werden, wenn etwas passiert“, sagt Axel Kaufmann (CDU). Deutliche Worte. Er lehnt die geplante Aufzugnachrüstung in der U-Bahn-Station „Westend“ in der präsentierten Form ab.

Das Thema Sicherheit treibt Kaufmann um. Damit ist er nicht alleine. Viele Bürger aus dem Stadtteil und Mitglieder des Ortsbeirates 2 (Bockenheim, Westend, Kuhwald) sind der Ansicht, dass der Standort für den Aufzug schlecht gewählt ist, weil man erst die Straße überqueren muss, um ihn zu erreichen. Kaufmann plädiert deshalb dafür, dass sich die Stadtverordnetenversammlung nochmals mit dem Thema befasst. Für die kommende Sitzung des Ortsbeirates legt er einen entsprechenden Antrag zur Abstimmung vor.

Grundsätzlich will Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD), der bis Montag Urlaub hat und nicht zu erreichen ist, aber den Lift wie Anfang des Jahres vorgestellt nachrüsten. Das bestätigt Thomas Erhart, Mitarbeiter im Verkehrsdezernat: „Der Lift soll so schnell wie möglich nachgerüstet werden.“

Billigste Variante

Eile ist geboten, weil die Frist für Fördergelder, die beantragt werden können, bald enden. 2019 soll der Lift in Betrieb gehen. Mit Baukosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro ist die geplante Variante die billigste. Damit wäre die Station „Westend“ die letzte unterirdische, die barrierefrei wird – kürzlich erst begann die Nachrüstung in der Station „Eschenheimer Tor“.

Vom Mittelbahnsteig der Station sollen Fahrgäste in einem Rutsch nach oben fahren können. Mitten in der Bockenheimer Landstraße soll der Lift an die Oberfläche gelangen, links und rechts flösse der Verkehr daran vorbei. In Höhe der Einmündung Myliusstraße sollen Fahrgäste ein- und aussteigen können. Dazu soll eine Art Mittelinsel in der Bockenheimer Landstraße errichtet werden.

„Das ist viel zu gefährlich, nicht auszudenken, wenn sich ein Kind losreißt und auf die Fahrbahn rennt“, sagt Hans-Jürgen Hammelmann, Fraktionsvorsitzender der Linken. Er präferiert die teure Variante mit Schrägaufzügen am Odina-Bott-Platz, die von dort zunächst in die B-Ebene fahren. Dort wäre dann Umsteigen in andere Aufzüge angesagt, mit denen man zum Bahnsteig gelangt.

Das hatte der Magistrat jedoch abgelehnt, weil eine Treppe verschmälert werden müsste, so dass Evakuierungszeiten nicht mehr eingehalten werden könnten. Zudem seien die beiden nötigen Aufzugsschächte ohne aufwendige Entrauchungsanlagen nicht zustimmungsfähig. Und an der Oberfläche müssten überdimensionale Schornstein errichtet werden. Das Argument will Hammelmann nicht stehen lassen: „Am Schweizer Platz hat man auch einen Schrägaufzug gebaut, warum soll das in der Bockenheimer nicht gehen.“

Als indiskutabel bezeichnet der FDP-Fraktionsvorsitzende Günter Pelke die geplante Lösung. „Es ist nicht sinnvoll, dass Menschen mit Beeinträchtigung und Rollator die Straße überqueren.“

Berlin als Vorbild

Die Betroffenen selbst sehen das laut Thomas Gutmann, Fraktionsvorsitzenden der Grünen, aber offenbar anders. „Sozialbezirksvorsteher Hans-Georg Gabler hat gesagt, die geplante Variante soll umgesetzt werden, weil sie Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung weite Wege erspart.“ Außerdem hält Gutmann Kritikern entgegen, dass es in Berlin beispielsweise viele Aufzüge zur U-Bahn in der Straßenmitte gebe.

Der Ortsbeirat tagt am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr im Saalbau Bockenheim (Feuerwache), Schwälmer Straße.