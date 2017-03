Zum Ende der schriftlichen Prüfungen: Live: So feiern Frankfurts Abiturienten im Grüneburgpark

30.03.2017

Sommer, Sonne , Abiparty: Mehrere Hundert Abiturienten feiern am Nachmittag das Ende der schriftlichen Prüfungen im Frankfurter Grüneburgpark. In der Vergangenheit ist die traditionelle Feier im Park mehrfach eskaliert. Unsere Reporter sind am Spätnachmittag live vor Ort.