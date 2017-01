Bombenentschärfung in Frankfurt: Liveticker: Experten entschärfen 50-Kilo-Bombe am Mainufer

In Höhe des Holbeinstegs am südlichen Mainufer wird heute eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe, ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, geborgen und entschärft. Das legt Teile der Stadt völlig lahm. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit unserem Liveticker von der Bombenentschärfung.

Am Sonntag wird in Frankfurt eine Fliegerbombe entschärft. Dafür müssen die Wohnungen von insgesamt rund 900 Menschen geräumt werden. In der Sicherheitszone mit einem Radius von etwa 300 Metern liegen das Kunstmuseum Städel und das Liebieghaus mit seiner Skulpturensammlung.