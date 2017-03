PJZ: Liveticker: So läuft das Projekt Junge Zeitung

Neues Buch zur Siedlungsgeschichte 8000 Jahre: Frankfurt noch wesentlich älter als angenommen

Frankfurt. Wie ist das Gebiet zwischen Nidda, Main und Stadtwald am besten zu besiedeln? Dieser Frage, die sich wie ein roter Faden durch rund 8000 Jahre Stadtgeschichte zieht, gehen Stadthistoriker in der Schrift „Von der Steinzeit bis in die Gegenwart“ nach. mehr