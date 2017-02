Zug durch Frankfurts Fastnachtshochburg: Liveticker vom Heddemer Umzug zum Nachlesen: Klaa Paris, Helau!

27.02.2017

Wenn der Klaa Pariser Fastnachtszug ruft, sind alle auf den Beinen und schwingen sich ins Kostüm. In Heddernheim findet traditionell am Faschingsdienstag der kultigste Frankfurter Umzug statt. Wir waren mittendrin und berichteten ab 14 Uhr live von der Strecke in Heddernheim!