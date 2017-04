Frankfurter CDU Rhein bleibt Vorsitzender des rechten CDU-Flügels

Frankfurt. Die CDU hat Spaß am parteiinternen Wettbewerb gefunden. Auch um den Vorsitz des rechten Flügels der CDU, der Mittelstandsvereinigung (MIT), gab es am Gründonnerstag eine Kampfkandidatur. Doch Amtsinhaber Boris Rhein bleibt am Ruder. mehr