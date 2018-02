Bei Bauarbeiten ist in der Kölner Straße im Frankfurter Gallus eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger soll heute Abend entschärft werden. Wir informieren Sie in unserem Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

Im Frankfurter Stadtteil Gallus wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Donnerstag werden Teile des Stadtteils evakuiert. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts zur Evakuierung. Hier finden Sie alles, was Sie zur Evakuierung wissen müssen.