Gefährliche Freigänger: Löwe, Affe und Jaguar: Diese Tiere brachen im Frankfurter Zoo schon aus

Auch in Hessen kam es schon zu Tierausbrüchen. Im Frankfurter Zoo war im Juni 1997 die Leopardin Chaba ausgebrochen und hatte eine Polizistin gebissen.

Lange her, aber auch unvergessen: Im Mai 1979 spazierte der damals 22-jährige Silberrücken-Matze seelenruhig durch den Tierark. Eine bei der Reiniugung der Außenanlage versehentlich offen gebliebene Türe hatte ihn veranlasst, seinen Radius zu erweitern. Die Zooanlage wurde sofort abgesperrt. Aber Matze begab sich mehr oder weniger "von allein" zurück in die vertraute Behausung. Dramatischer verlief das Jahr 1988: Im Januar war Jaguar Pit durch einen offen gebliebenen Schieber ins Gehege von Panterin Rani im alten Raubtierhaus gelangt und hatte dieser den Garaus gemacht. Im Mai 1988 lustwandelten dann Kleopatra, Elektra, Cessna und Sifa, die vier Löwendamen, aus der Aussenanlage ins Freie. Ein Loch im Gitterzaun (verursacht durch den dort seit Jahren verspritzten Raubkatzen-Urin) hatte den "Ausbruch" beguenstigt. Erst nach Einsatz von Betäubungs-Injektionen per Blasrohr konnten die Löwinnen lahm gelegt und ins Raubtierhaus zurückgebracht werden.

Im Jahr 2000 büxten zwei Äffchen im Frankfurter Zoo aus, als gerade ihr Geschlecht bestimmt werden sollte. (red)