Eishockey-Löwen: Löwen können sich auf eine neue Halle freuen

Die Eishockey-Löwen können sich freuen. Frankfurts Sportdezernent Markus Frank (CDU) bestätigte gestern am Rande des Spiels gegen SB Rosenheim den Fans, dass es in den Entscheidungsgremien in Frankfurt und Offenbach jeweils eine Mehrheit für den Bau der Multifunktionshalle gibt, in der auch Eishockeyspiele ausgetragen werden können. 2019 könnte mit dem Bau begonnen werden. 2020/21 wäre sie dann fertig.

Aber nicht nur deshalb war die Stimmung auf der Tribüne gut. Die Blöcke K und J waren fest in der Hand von 500 FNP-Lesern, die Karten für das Spiel gewonnen hatten. Mit einem riesigen Transparent wurden die Löwen angefeuert – die dann auch mit 3:1 gewannen.

(löf)