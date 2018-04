Zoo Frankfurt: Löwenfamilie erwartet Vierlinge

Bei Menschen schlägt man in solchen Situationen oft die Hände über dem Kopf zusammen. Im Falle der Frankfurter Löwen ist die Freude riesig: Schon bald nach ihrem Kennenlernen im vergangenen Spätsommer haben Zarina und Kumar Nachwuchs gezeugt. Und nicht ein Baby, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier! Für Mitte April haben die Tierärztinnen den Geburtstermin errechnet.

Das erste Mal

Bei einer Standard-Untersuchung vor einigen Wochen haben sie in Zarinas Gebärmutter vier Föten entdeckt. Ob alle lebend zur Welt kommen, bleibt abzuwarten. „Man sagt, Löwen bekommen pro Wurf zwei bis vier Babys. Ganz außergewöhnlich wäre das also nicht, aber es kommt auch nicht alle Tage vor“, ordnet Zoosprecherin Christine Kurrle den Befund ein. Die Fachleute versuchen angesichts des bevorstehenden Babyglücks so nüchtern wie möglich zu bleiben: „Wir werden sehen, was passiert. Es ist das erste Mal, dass Zarina Mutter wird. Wir wissen nicht, wie sie die Geburt meistert, ob sie die Kinder annimmt, wie gut sie sie versorgt.“

Insgeheim hoffen aber alle, dass alles gut gehen möge und bald flauschige kleine Löwenkätzchen durchs Gehege tollen. Die Kleinen könnten auch Botschafter in eigener Sache werden: Der Zoo sammelt gerade Geld, um die Außenanlage der Löwen zu vergrößern.

Die Tierpfleger und Ärztinnen gehen in diesen Tagen besonders häufig im Katzendschungel vorbei. Die Wurfbox, einen abgedunkelten kleinen Raum im Löwengehege, haben sie vorbereitet, die Kamera darin installiert. Sollte sich Zarina entscheiden, in dieser Höhle zu entbinden, könnte es also Fotos von den ersten Stunden im Leben der kleinen Löwenbande geben.

Bärige Stars

In Natura können Besucher die Jungtiere wohl erst im Sommer sehen. „Anfangs bleiben sie bei ihrer Mutter und sollen so ungestört wie möglich sein“, kündigt Kurrle an. Erst wenn die Kleinen nicht mehr blind durch die Gegend tapsen, wird man sie mit den Besuchern vertraut machen. „Vorerst ist Daumendrücken angesagt“, so Kurrle.

Da bleibt zwei anderen Jungtieren Zeit, sich in die Herzen der Besucher zu tollen: Zwei kleine Brillenbären, die im Januar zur Welt kamen, werden demnächst ihre Höhle verlassen. Nach einer Eingewöhnung hinter den Kulissen dürfen sie auf die Außenanlage. „Bislang haben nicht mal die Tierpfleger sie richtig zu Gesicht bekommen“, erzählt Christine Kurrle.

Wie in freier Natur auch, hielt die Bärenmutter ihre zwei Kleinen seit der Geburt in der schützenden Höhle, die im Innengehege der Bärenanlage liegt. Ab und an recken die Bären ihre Näschen aber nach draußen, sie werden neugieriger und mobiler. Und sie machen ganz schön Krach: „Man sieht sie nicht, aber hört sie“, beschreibt Kurrle.

Schon zu sehen ist der kleine Weißkopfsaki, der gestern im Grzimek-Haus zur Welt kam. In den übrigen Gehegen und Tierhäusern lässt das Babyglück noch auf sich warten. Die meisten Tiere leben noch ihre Frühlingsgefühle aus, die Tierpfleger beobachten Paarungsakte und Nestbauer.