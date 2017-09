Zoo Frankfurt: Löwenmännchen «Kumar» soll im Frankfurter Zoo für Nachwuchs sorgen

Frankfurt hat einen neuen König der Löwen: Das elf Jahre alte und rund 180 Kilogramm schwere Löwenmännchen «Kumar» durfte nach einmonatiger Quarantäne in sein neues Gehege im Zoo umziehen. Es war Ende August aus dem Zoo von Dublin in die Bankenstadt gekommen und soll dort künftig mit der fünf Jahre alten Löwin «Zarina» für Nachwuchs sorgen.

Frankfurt hat einen neuen König der Löwen: Das elf Jahre alte und rund 180 Kilogramm schwere Löwenmännchen «Kumar» durfte nach einmonatiger Quarantäne in sein neues Gehege im Zoo umziehen. Es war Ende August aus dem Zoo von Dublin in die Bankenstadt gekommen und soll dort künftig mit der fünf Jahre alten Löwin «Zarina» für Nachwuchs sorgen. Noch sind die beiden Tiere allerdings getrennt untergebracht und dürfen sich erst einmal nur durch ein Gitter beschnuppern.

Bild-Zoom Foto: Arne Dedert/Archiv Die Löwin „Zarina” in ihrem Gehege im Frankfurter Zoo.

«Wir hoffen nun, dass sich "Kumar" und "Zarina" auch gut vertragen. Natürlich würden wir uns sehr über Nachwuchs freuen», sagte Zoodirektor Manfred Niekisch am Dienstag. «Kumar» habe bereits mehrfach Löwennachwuchs gezeugt. Das neue asiatische Löwenmännchen soll «Kashi» ersetzen, der im Juli eingeschläfert werden musste.

Bild-Zoom Foto: Andreas Arnold (dpa) Der asiatische Löwe kam Ende August aus dem Zoo von Dublin nach Frankfurt. Das Tiergehege hofft auf Nachwuchs mit der Löwin Zarina

Asiatische Löwen werden nach Angaben des Verbands der Zoologischen Gärten nur in wenigen deutschen Zoos gehalten. Deutlich häufiger sind die afrikanischen Löwen anzutreffen. In freier Wildbahn ist der asiatische Löwe vom Aussterben bedroht - es gibt nur noch wenige Hundert Exemplare hauptsächlich in einem Schutzgebiet in Indien. In den Frankfurter Zoo waren im Sommer 2001 die ersten asiatischen Löwen gekommen.

(dpa)