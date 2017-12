Täter gefasst Drama in einer Flüchtlings-WG: 19-Jähriger stirbt

Frankfurt. In einer betreuten Frankfurter Flüchtlings-WG ist am Donnerstag ein 19-jähriger Eritreer mit einem Messerstich in den Hals getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein Afghane (18), floh mit der Bahn und stellte sich später bei der Bundespolizei in Dortmund. mehr