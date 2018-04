Verkehr: Lohrberg-Chaos: Oesterling gibt auf

Es war eine Art Beichte, die Verkehrsdezernent Klaus Oesterling gestern vor dem Stadtparlament ablegte: „Eine echte Lösung des Problems weiß ich momentan nicht“, antwortete der SPD-Politiker auf die Frage, wie er dem Verkehrschaos auf dem Lohrberg in diesem Sommer Herr werden möchte. Dort wird an schönen Wochenenden gegen jede Regel und alle Verbote kreuz und quer geparkt, notfalls auch mitten auf der Streuobstwiese und rücksichtsloserweise so, dass nicht einmal ein Rettungswagen durchkommt. Trotzdem sieht sich die Stadtpolizei außerstande, dort für Ordnung zu sorgen. Dafür fehle das Personal.

Straffrei am Maifeiertag

Am 1. Mai beispielsweise müssen auch die dreistesten Falschparker keinen Strafzettel fürchten: „Da sind unsere Verkehrspolizisten anderswo, nämlich beim Radrennen im Einsatz“, erklärte Oesterling. Wer darauf bestehe, dass die Lage am Lohrberg durch engere Kontrollen geordnet werde, der müsse seinem Dezernat erheblich mehr Personal zubilligen. Denn da sei ja nicht nur Lohrberg, „aus allen Ortsbeiräten kommen Forderungen, wo wir Geschwindigkeitskontrollen durchführen oder Falschparker aufschreiben sollen“, seufzte Oesterling. Das sei einfach nicht zu schaffen. „Wenn wir an einer Stelle mehr Personal einsetzen, wird das immer dazu führen, dass anderswo nicht kontrolliert wird.“

Im Falle des Lohrbergs müsse also irgendwann eine Lösung gefunden werden, die ohne Personal wirkt. Oesterling tippte dafür zumindest mal an ein Tabu: „Man könnte natürlich die Verkehrsführung ändern und einen Parkplatz für 200 Autos schaffen. Aber der läge mitten im Grüngürtel, dafür sehe ich in absehbarer Zeit keine Chancen.“

Bus im Stau

Die Buslinie, die die Stadt an den Wochenenden ins Grüne fahren lässt, ist seinen Ausführungen zufolge auch keine große Lösung. „Manche Fahrt fällt aus, weil natürlich auch der Bus nicht durchkommt, wenn alles zugeparkt ist.“ Zudem sei er für viele Ausflügler keine Alternative: „Die Leute kommen zum Grillen auf den Lohrberg, sie wollen ihr Grillgut auch irgendwie dorthin bringen.“ An dieser Stelle hatte der zuständige Ortsbeirat bereits ein Grillverbot ins Spiel gebracht. Oesterling macht es kurz: „Auch das müsste erstmal jemand kontrollieren.“