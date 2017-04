Biologisches Präparat wird gespüht: Lufteinsatz gegen gefährliche Raupen

Der wärmeliebende Eichenprozessionsspinner hat sich im Zuge des Klimawandels in den letzten Jahren bis nach Nord- und Ostdeutschland ausgebreitet. Experten schätzen das Risiko für Menschen, eine Gesundheitsbeeinträchtigung beim Kontakt mit den Haaren der Raupe zu erleiden, als sehr hoch ein. Denn insbesondere die Brennhaare führen zu unangenehmen Reizungen der Haut, beim Einatmen auch der oberen Atemwege und im Extremfall bis zum allergischen Schock. In wenigen Tagen werden die Raupen das dritte Larvenstadium erlangen, in dem sie die gefährlichen Brennhaare entwickeln. Genau das wird durch das biologische Präparat bei rechtzeitiger Anwendung verhindert. Seine wirksame Substanz ist der „Bazillus thuringiensis“, der seit über 30 Jahren in Deutschland auch zur großflächigen Schnakenbekämpfung in der Rheinebene erfolgreich eingesetzt wird und im Erdboden natürlich vorkommt. Schädliche Auswirkungen dieses Mittels auf die Gesundheit von Mensch und Tier und den übrigen Naturhaushalt sind nicht bekannt.

In der ersten Maiwoche wird deshalb bei günstiger Witterung der Hubschrauber eines Spezialunternehmens etwa 191 Hektar Stadtwald überfliegen, um die Eichenkronen mit Dipel ES zu besprühen.

Vor allem die Besucher der Waldspielparks sowie der Waldfriedhöfe Goldstein und Oberrad sollen nicht mit den giftigen Raupenhaaren in Berührung kommen. Die betroffenen Flächen werden sicherheitshalber kurzzeitig abgesperrt, damit niemand mit dem Sprühnebel in Berührung kommt.

(hk)