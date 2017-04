Der Rote Faden, Folge 221: Lukas Hradecky - Der Torhüter

Die Nummer 1 der Eintracht ist nicht nur einer der besten seines Fachs in der Bundesliga, sondern auch Publikumsliebling: Lukas Hradecky. Der Torwart schätzt neben seinem Job auch Bier, Sauna und Humor. Aber er sorgt seit Monaten für Nervosität am Main. Ihm widmen wir Folge 221 unserer Serie "Der Rote Faden", in der wir Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Eitel ist er nicht: Lukas Hradecky (27) betritt federnden Schrittes die Loge im dritten Stock der Haupttribüne des Commerzbankstadions. Eine graue Jeans schmiegt sich um die O-Beine, er trägt ein schlichtes schwarzes T-Shirt und dunkle Turnschuhe. Keine Kette, kein Ring, kein Tattoo. Eine angenehme Reduziertheit im Vergleich zu den Outfits manch anderer Bundesligakicker, die weder Pelz, aberwitzig gefräste oder gegelte Frisuren noch großflächige Tintenmalerei auf der Haut scheuen. Der Torwart der Frankfurter Eintracht ist sehr schlank, der Handschlag fest, die Stimme kehlig. Das gehaspelte „Hyvää paivää“ (Guten Tag) des Gastes belächelt er nachsichtig und sagt „Ja, Finnisch ist ganz schön schwer“. Dann also „Hei“. Das heißt Hallo.

In der Loge nebenan fachsimpeln Sportjournalisten. Über die SGE, die nach der extrem erfolgreichen Hinrunde eine von den Ergebnissen her extrem schwache Rückrunde spielte, gibt es viel zu schreiben. Erst der 3:1-Sieg gegen Augsburg sicherte den Verbleib in der ersten Bundesliga ab. Doch nun löste die Mannschaft in einem wahnsinnigen Elfmeter-Krimi gegen Borussia Mönchengladbach das Ticket zum ersten DFB-Pokal-Endspiel seit elf Jahren: Am 27. Mai geht’s in Berlin um den Pott gegen Borussia Dortmund. Besser geht’s nicht! Großen Anteil am Erfolg hat Hradecky, der im Elfmeterschießen zwei Schüsse parierte. Der Keeper nimmt am großen braunen Tisch auf einem der schwarzen Stühle Platz. Er ist ein Sitzriese, kein Wunder bei knapp 1,90 Meter Körpergröße. Da er für das Fotoshooting seine Handschuhe braucht, holt er seine Arbeitsgeräte selbst aus den Mannschaftsräumen: „Die findet sonst keiner“. Und jongliert bei der Rückkehr schwarzen Kaffee in Pappbechern. Das Getränk ist Favorit vieler Finnen. Da ist er keine Ausnahme.

Er ist freundlich-ungekünstelt, sein Blick wach und offen. Der Keeper, der nach Kevin Trapps (für die Eintracht höchst lukrativem) Weggang zu Paris Saint-Germain schnell ein Liebling der Fans wurde und inzwischen ein Star am Main ist, führt sich nicht als ein solcher auf. Es widerspräche seinem Naturell zutiefst. Allüren sind ihm fremd. Lieber nimmt er sich und andere auf die Schippe, für seine lustigen Sprüche wird er gemocht, fehlt ihnen doch jegliche Arroganz. So sagte er nach dem mühsamen Pokalerfolg der Hessen gegen den FC Ingolstadt (4:1 im Elfmeterschießen) feixend: „Das war heute sooo langweilig“. Unvergessen auch sein Spruch, dass Alexander Meier immer der Fußballgott bleiben werde und er, Hradecky, höchstens der Torwart-Gott sei. „Das war ironisch gemeint“, sagt er, „wer mich kennt, weiß das“. Die „Adler“-Anhänger wählten ihn zum beliebtesten Spieler 2016/ 17. Das freut ihn, doch sagt er locker: „In all’ meinen anderen Vereinen war das ähnlich. Das liegt wohl an meinen Charakter. Ich bin ein offener Typ, gebe immer etwas zurück“.

Der Bombenanschlag vom 11. April auf den BVB-Bus, geschehen am Vorabend des Gesprächs, war natürlich das Thema beim Mannschaftsfrühstück und in der Kabine gewesen, erzählt er. „Alle haben das in den sozialen Medien verfolgt“. Doch weil zu diesem Zeitpunkt der genaue Hintergrund noch unbekannt ist, schiebt er hinterher: „Aber für viele Menschen auf der Welt ist das Alltag, etwa in Syrien. Die Welt, in der wir heute leben, ist gefährlich. Alles kann passieren. Es sollte nicht so sein, aber . . .“ lässt er den Satz offen.

