Prof. Joachim Schirren kommt mit großem Team: Lungenchirurg übernimmt neue Thorax-Klinik in Frankfurt

Da ist Geschäftsführer Dennis Göbel ein besonderer Coup gelungen: Quasi über Nacht kann das Markus-Krankenhaus die drittgrößte Thoraxchirurgie der Bundesrepublik vorweisen. Und das mehr oder weniger aus dem Nichts. Bisher hatte das Haus gar keine eigenständige Thoraxchirurgie. Seit dem 1. Juli ist das anders, genauer gesagt seit dem 3. Juli. „Wir haben am Montag angefangen und am Freitag den ersten Patienten operiert“, erklärt Chefarzt Prof. Joachim Schirren. Dies war möglich, weil mit Schirren beinahe die gesamte Thoraxchirurgie der Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) ans Markus-Krankenhaus gewechselt ist: „4 Oberärzte, 7 Assistenzärzte, 15 Schwestern auf Station, außerdem OP- und Intensivpflegekräfte“, zählt Schirren auf. Alles in allem seien es 35 Leute, 6 weitere folgten zum 1. Oktober.

HSK-Sprecherin Kirsten Feldmann indes nennt andere Zahlen. Sie spricht von 9 Ärzten und 10 Pflegekräften, die mit Schirren von Wiesbaden nach Frankfurt gewechselt seien.

Eingespielte Mannschaft

So oder so: „Wir treten als eingespielte Mannschaft an. Wir können das, was wir bisher gemacht haben, hier nahtlos weiterführen“, freut sich Schirren. In Zahlen heißt das: Mehr als 1000 Patienten mit Lungenkrebs pro Jahr, von denen etwa jeder Dritte am Ende auf dem Operationstisch landet. Hinzu kommen etwa 200 Eingriffe, bei denen Schirren und sein Team Tochtergeschwulste (Metastasen) in der Lunge entfernen. Diese Zahlen wolle er „so beibehalten“, sagt der Thoraxchirurg.

Dass ihm dies gelingt, so abwegig ist das nicht. Schirren ist nicht irgendwer. Bundesweit genießt er einen exzellenten Ruf als Spezialist für besonders knifflige Lungenoperationen. Auf der Ärzteliste des Nachrichtenmagazins Focus wird er seit dem Jahr 2000 als Experte für Lungenkrebs geführt.

Das Markus-Krankenhaus hat eine komplette Station im Neubau mit 22 Betten für die Thoraxchirurgie freigemacht und will laut Geschäftsführer Göbel bis Oktober auf mehr als 30 aufstocken.

Mit seinen neuen Kollegen in Frankfurt hat der 65-jährige Schirren („Ich kann mir schon vorstellen, noch vier Jahre weiterzumachen.“) bereits in der Vergangenheit eng zusammengearbeitet. Gastroenterologe Prof. Axel Dignaß schickte seine Patienten mit Lungenmetastasen zu Schirren nach Wiesbaden, und Schirren schickte Patienten mit inoperablen Befunden zur Strahlentherapie zu Prof. Daniela Schulz-Ertner nach Frankfurt. „Die A 66 wird definitiv entlastet“, scherzt die Strahlentherapeutin.

Zudem hat das Markus-Krankenhaus mit Prof. Karl-Hermann Fuchs und Prof. Arnulf Hölscher zwei weitere Schwergewichte in der Chirurgie an Bord – Fuchs ist Experte für gutartige Erkrankungen der Speiseröhre, Hölscher für bösartige. „Dass sich nun diese drei chirurgischen Fächer hier zusammen tun, ist reizvoll“, sagt Schirren und ist überzeugt: Geballte Expertise bedeutet am Ende geballte Qualität für die Patienten. „Hier kommt ein Know-how zusammen, das sie in dieser Art so nirgendwo finden“, unterstreicht Fuchs, der auch Ärztlicher Direktor des Markus-Krankenhauses ist.

Dass beinahe jeder zweite Lungentumor noch immer in Kliniken operiert wird, die solche komplizierten Eingriffe nur wenige Male im Jahr durchführen – für Schirren ist das ein Unding. „Operationen an der Lunge werden sehr gut bezahlt. Damit lassen sich Löcher im Haushalt kleinerer Häuser sehr gut stopfen“, kritisiert er, dass zu oft das Patientenwohl wegen wirtschaftlicher Interessen in den Hintergrund rücke.

Höhere Überlebenschance

Viel zu oft würden ganze Lungenflügel entfernt – dabei gibt es Alternativen. Schirren zum Beispiel, denn der ist darauf spezialisiert, mittels besonderer Techniken nur einzelne Lungenlappen zu entfernen. „Eine Lunge raus ist wie ein Bein ab“, sagt er. Die Überlebenschance der Patienten sei deutlich höher, wenn Teile des Lungenflügels erhalten werden könnten.

Dass in unmittelbarer Nachbarschaft des Markus-Krankenhauses, am Nordwestkrankenhaus, vor wenigen Monaten erst eine neue Klinik für Thoraxchirurgie unter der Leitung von Chefärztin Dr. Stefanie Veit eröffnet hat – Schirren sieht das entspannt. „Ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig ins Gehege kommen.“