Im Lyoner Quartier wurde immer noch kein Standort für eine Grundschule gefunden. Ursprünglich hatte die Stadt dafür das große freie Grundstück an der Lyoner Straße/Ecke Herriotstraße ins Auge gefasst. Doch die Pläne haben sich offenbar zerschlagen. Öffentlich sagen will dies bisher aber niemand.

Die Bürostadt oder wie sie jetzt genannt wird das Lyoner Quartier in Niederrad boomt. An fast jeder Ecke wird gebaut. Immer mehr wird der Wandel von einem reinen Bürostandort zu einem Wohnquartier sichtbar.

Grundschule fehlt

Derzeit sind 2300 Wohnungen im Bau. Leben heute noch etwa 1000 Menschen in dem Viertel sollen es in einigen Jahren 10 000 sein. Darunter werden dann auch viele Familien mit Kindern sein. Und was benötigen diese neben Supermärkten, Drogerien, Apotheken und Restaurants? Natürlich Bildungseinrichtungen. Die ersten Kindergärten und Krippen gibt es beziehungsweise sind in Planung. Doch ein Standort für eine Grundschule fehlt immer noch – nach Jahren der Suche.

„Es ist nicht einfach etwas Geeignetes in dem Viertel zu finden“, sagt Jetta Lüdecke, Sprecherin von Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Gemeinsam mit Baudezernent Jan Schneider (CDU) und Planungsdezernent Mike Josef (SPD) werde nach einer geeigneten Fläche gesucht. Spruchreif sei allerdings noch nichts.

Pläne haben sich zerschlagen

Ursprünglich hatte das Bildungsdezernat das riesige, brachliegende Areal an der Lyoner Straße/Ecke Herriotstraße, dort wo derzeit die Ersatz-Filiale von Lidl steht, ins Auge gefasst. Dort sollte neben der Grundschule auch ein neues Behördenzentrum realisiert werden. Doch die Pläne haben sich dem Vernehmen nach zerschlagen. Über die Gründe gibt es unterschiedliche Aussagen: Die einen sagen, die Stadt habe zu lange gezögert. Die anderen sagen, der Eigentümer, Deka Immobilien, hätte möglicherweise doch Interesse, selbst auf dem Areal zu bauen – für ihre eigenen Mitarbeiter, die in verschiedenen Gebäuden in der Stadt untergebracht sind. Öffentlich sagen will aber niemand etwas.

Nicht ohne Ausschreibung

Angeblich soll im vergangenen Jahr ein Immobilienentwickler der Stadt vorgeschlagen haben, auf dem Grundstück an der Lyoner Straße/Ecke Herriotstraße ein Behördenzentrum zu bauen – inklusive Grundschule. Die Bildungsdezernentin soll sofort Feuer und Flamme gewesen sein, wäre doch die Suche zumindest für den Standort dieser Schule vom Tisch gewesen. Damals existierte das neue Amt für Bau und Immobilien (ABI) aber noch nicht und die Entwürfe für die Gebäude sollen auch nicht besonders einfallsreich gewesen sein, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Zudem musste es zunächst einmal eine öffentliche Ausschreibung geben. Also zögerte die Stadt, gründete erst einmal das neue ABI und brachte de Ausschreibung für ein neues Behördenzentrum und eine Grundschule auf den Weg.

Im vergangenen Sommer hieß es aus dem Bildungsdezernat übrigens noch, dass man sich auf einen Standort für eine Grundschule in Niederrad festgelegt habe. Verhandlungen mit dem Grundbesitzer sollten aufgenommen werden. Nun ist die Option in der Bürostadt aber offenbar vom Tisch – auch wenn dies niemand öffentlich sagen will.

Diverse Angebote

„Wir hätten gedacht, dass das die Kracherlösung ist“, sagt Lüdecke auf Nachfrage. „Aber wir haben kein grünes Licht bekommen.“

Beim Baudezernent klingt das so: „Das Grundstück ist noch in der Prüfung so wie alle anderen Varianten auch.“ Der Stadt würden diverse Angebot vorliegen, die derzeit geprüft werden. „Natürlich hätte das Grundstück in der Bürostadt den Charme, dass neben dem Behördenzentrum auch eine Grundschule gebaut werden könnte.“

Und was sagt Deka Immobilien? Dort gibt es nur eine kurze und knappe Antwort: „Wir prüfen derzeit ergebnisoffen verschiedene Bebauungsoptionen für das Grundstück. Eine Entscheidung zur künftigen Nutzung ist noch nicht gefallen.“

Keine Kapazitäten mehr

Die Grundschule wird jedoch dringend benötigt. In Niederrad gibt es derzeit zwei Grundschulen, doch die platzen aus allen Nähten und haben kaum Kapazitäten noch mehr Kinder aufzunehmen. Im Bebauungsplan für das Lyoner Quartier ist eine Grundschule auf dem Gelände der TSG Niederrad eingeplant. Doch das Gelände befindet sich in der Lärmschutzzone 2 des Frankfurter Flughafens, sprich: das Areal befindet sich in der Einflugschneise. „Das geht überhaupt nicht“, sagt Petra Korn, stellvertretende Vorsitzende der SPD Niederrad und Ortsbeiratsmitglied. „Wir können keine Schule in die Lärmschutzzone bauen.“

Deshalb sei für sie das Deka-Gelände mitten im Lyoner Quartier „perfekt“ gewesen. „Ich verstehe nicht, warum man an diesem Thema nicht intensiv dran bleibt und sich so eine Chance entgehen lässt. Wir brauchen dringend eine weitere Grundschule. Ansonsten wird die Betreuungssituation in Niederrad ab dem kommenden Jahr katastrophal.“