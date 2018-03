Rotkreuz-Kliniken: Mahlzeiten in Krankenhäusern sollen besser werden

Gutes Essen macht glücklich – und gesund. Das liegt eigentlich auf der Hand. Warum gerade in Krankenhäusern das Essen oft miserabel schmeckt, leuchtet deshalb umso weniger ein. Davon, dass eine Klinik, die bei der Verpflegung knausert, am falschen Ende spart, ist die Führungsmannschaft der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken mit ihrem Haupthaus an der Königswarter Straße und der Maingau-Klinik in der Scheffelstraße überzeugt. „Essen ist ein sehr wichtiges Thema im Krankenhaus,“ sagt Marion Friers, als Geschäftsführerin zuständig für Personal, Pflege und Kommunikation. „Die Patienten merken sich, wenn das Essen schlecht war, und empfehlen das Haus nicht weiter.“ Angesichts unzähliger Bewertungsforen im Internet sei dies heutzutage relevant.

Vitamine bleiben erhalten

Aus diesem Grund, aber auch, weil die zentrale Küche und die Ausstattung ohnehin erneuert werden müssen, haben sich die Rotkreuz-Kliniken für einen ganz neuen Weg entschieden. Statt einer Großküche, die beide Häuser versorgt, wird es acht Stationsküchen geben. Dort werden tiefgekühlte Menüs in einem Konvektomat erhitzt und auf einem Tablett auf kurzem Weg an den Patiententisch gebracht. Vitamine und Nährstoffe sollen bei dieser Zubereitungsart erhalten bleiben.

„Wir haben uns alles angesehen, was es zurzeit auf dem Markt gibt, und fanden das System „Cook & Freeze“ am besten: wirtschaftlich, organisatorisch, aber vor allem, weil das Essen tatsächlich gut schmeckt“, schwärmt Titus Kinzler, der die Abteilung Versorgungsdienste der Rotkreuz-Kliniken leitet.

Das holländische Unternehmen Marfo aus Lelystad liefert die gekochte und schockgefrorene Tiefkühlware. Auch auf pürierte Gerichte und anderes spezielles Krankenhausessen ist das Unternehmen spezialisiert.

Wie die Frankfurter Krankenhäuser das Essen zubereiten Die gängige Methode der Zubereitung ist die „Cook & Chill“-Methode, also „Kochen und Kühlen“. Hier wird das Essen in der Küche gegart und dann auf eine Temperatur von unter 4 Grad Celsius gekühlt. clearing

„Es ist ein industrialisiertes Produkt, aber auf sehr hohem Standard,“ betont Kinzler. Den holländischen Partner habe man auch gewählt, weil er offen für die Wünsche der Kunden sei: Sogar regionale Küche könnten die Holländer liefern, und für die deutschen Gaumen hätten sie eine eigene Linie mit etwas mehr Salz entwickelt.

Weitere Vorteile: Die Patienten wählen à la carte morgens aus, was sie mittags oder abends essen möchten. Bisher mussten sie zwei bis drei Tage zuvor ihre Wahl treffen. Das Angebot wird außerdem größer, bis zu 16 Varianten stehen auf der Karte, für Privatpatienten 22, darunter auch vegetarisch/veganes, glutenfreies und laktosefreies oder halal zubereitetes Essen. Überdies werden die Essenszeiten flexibler: Mittagessen ist zwischen 11.30 und 13.30 Uhr möglich, Abendessen zwischen 17.30 und 19 Uhr. Früher waren die Essenszeiten starrer – das Abendessen stand aus organisatorischen Gründen oft schon um 16.30 Uhr auf dem Tisch.

Küchenpersonal umgeschult

„Wir wollen die Verpflegung so individuell wie möglich gestalten, so dass der Patient seine eigenen Essgewohnheiten von zu Hause kaum umstellen muss“, erklärt Marion Friers. Ein weiterer Bonus des neuen Systems: Auch die Besucher der Patienten können mitessen, da auch sie kurzfristig ein Gericht aus der Karte wählen können. „Damit fallen die vielen Pizzakartons weg, die abends auf die Zimmer bestellt werden“, hofft Friers.

Die kalten Mahlzeiten, also Frühstück und Abendessen – wobei der Patient im neuen System wählen kann, ob er mittags oder abends kalt essen möchte – werden in nigelnagelneuen Kühlwagen von der Stationsküche im Gang vor die Zimmer gebracht. Der Patient wählt direkt selbst aus, was und wie viel er essen möchte.

Wichtig auch: Fürs Servieren der Tabletts ans Patientenbett wird in der Stationsküche nicht mehr das Pflegepersonal zuständig sein, sondern Servicekräfte, sogenannte Versorgungsassistenten. Diese kümmern sich ausschließlich um die Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten an die Patienten. Hierfür wird das jetzige Küchenpersonal umgeschult, erklärt die Geschäftsführerin: „Die Mitarbeiter freuen sich darauf. Bisher haben sie keinen Kontakt mit den Patienten gehabt. Kritik oder Lob haben nur die Pflegekräfte bekommen.“ Überhaupt habe der Planungsprozess, der seit einem Jahr im Gang ist, die Abteilungen enger zusammenwachsen lassen: „Vorher war man sich systembedingt spinnefeind, heute verstehen Küchenpersonal und die Pflegemitarbeiter einander viel besser“, berichtet Marion Friers.

Für die Stationsküchen wurden also acht bestehende Räume auf den Stationen umgeplant. Die Genehmigungsphase liegt in den letzten Zügen. Geschirr, Besteck und Tabletts werden auch erneuert. Der Umbau kostet rund 1,4 Millionen Euro. „Das Ziel war, dass das neue Küchensystem im Betrieb nicht teurer wird als das jetzige“, sagt Titus Kinzler.

Die Rotkreuz-Klinik in der Königswartestraße wird als erste umgebaut. Die erste Stationsküche soll im vierten Quartal dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen, im Sechs-Wochen-Abstand folgen die anderen. Die Klinik Maingau in der Scheffelstraße folgt nächstes Jahr, Ende 2019 soll alles fertig sein.