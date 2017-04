Ethischer Aspekt allein hilft nicht: Maike Windbergs forscht, um Tierversuche zu reduzieren

755 000 Tiere starben im Jahr 2015 in deutschen Laboren, an mehr als 2 Millionen weiteren wurde experimentiert. Prof. Dr. Maike Windbergs (37) möchte das ändern.

Maike Windbergs (37) ist Realistin. Ohne Tierversuche geht es nicht. Jetzt nicht und auch in absehbarer Zukunft nicht. „Bevor ein neues Medikament am Menschen getestet wird, muss es zuvor an Tieren erprobt worden sein“, verweist die Pharmazeutin auf die gesetzlichen Regelungen. „Aber auf dem Weg dorthin gibt es viele Stationen, für die wir dringend Alternativen brauchen. Da lässt sich vieles auch ,in vitro‘ nachvollziehen.“ In vitro, das heißt im Reagenzglas oder in der Petrischale beispielsweise, also außerhalb eines lebenden Organismus’ (in vivo).

Zur Person: Die Pharmazeutin Prof. Dr. Maike Windbergs, gebürtige Düsseldorferin, Jahrgang 1980, hat in ihrer Heimatstadt Pharmazie studiert. Auch mit Medizin und Biologie hatte sie kurz geliebäugelt.

Doch vielen Forschern ist die Ratte nach wie vor lieber als das Reagenzglas. Dabei steht im Tierschutzgesetz auch, dass niemand einem Tier „ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen“ darf. „Das wird sehr weit gedehnt“, betont die Tierschutz-Professorin und erzählt von Mäusen, die „qualvoll ersticken“ müssen, weil an ihnen das Nervengift Botulinumtoxin – kurz Botox – getestet wird.

Experimente mit Botox

Tiere quälen, weil’s schön macht? Ein Grenzgang. In der Europäischen Union (EU) sind Tierversuche für Kosmetikprodukte seit 2013 verboten. Botox aber zählt zu den Arzneimitteln. Tierversuche sind deshalb erlaubt. Weil das Pflanzengift so gefährlich ist – es gilt als giftigstes aller Gifte – wird jede Charge an Mäusen getestet, um sicherzugehen, dass die Dosierung stimmt. Das erste alternative Testverfahren kam 2011 in den USA auf den Markt. Mittlerweile gibt es mehrere, die sich auch zunehmend durchsetzen.

Die meisten Tiere sterben für die Grundlagenforschung Im Jahr 2015 starben in Deutschland nach Daten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 755 000 Tiere „zu wissenschaftlichen Zwecken", hinzu kommen gut 2 Millionen weitere Versuchstiere.

Doch bis dahin war es ein langer Weg. Und so ist es auch bei allen anderen alternativen Methoden. Grundsätzlich, sagt Maike Windbergs, habe auch die Pharmaindustrie ein Interesse an neuen Verfahren, die Tierversuche überflüssig machen können. Viele investierten selbst in die Forschung auf diesem Gebiet. Aber: „Für die Firmen zählen bei neuen Verfahren Kosten, Effizienz und Aussagekraft. Der ethische Aspekt ist sicherlich sehr, sehr wichtig, aber damit werden sie niemanden überzeugen können“, sieht sie es pragmatisch.

Zweigleisig fahren

Den Austausch mit der Pharmaindustrie hält die Professorin Windbergs deshalb für unerlässlich („Wir müssen wissen, was die brauchen“), aber auch den Austausch mit Kollegen, die an Tiermodellen forschen. Nur so könne man die Methoden vergleichen und schauen, welche im Einzelfall die besseren Ergebnisse liefert, erklärt sie. Zudem sei es wichtig, in der Forschung zweigleisig zu fahren: Auf der einen Seite gelte es, komplexe, möglichst realitätsnahe Modelle zu entwickeln, auf der anderen Seite müssten einfache Tests für die Massenanwendung etwa in der Pharmaindustrie her. „Sonst schaffen wir den Durchbruch nicht“, ist die 37-Jährige überzeugt.

Eine Maus wird in einem Labor des Instituts für Allgemeine Zoologie und Tierphysiologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena für einen Versuch vorbereitet.

Wenn es um die Wundheilung, Maike Windbergs’ Fachgebiet, geht, ist bereits vieles möglich. Die Pharmazeutin experimentiert hier unter anderem mit Operationsabfällen. Denn kein Tiermodell könne die Eigenschaften der menschlichen Hautbarriere so gut simulieren wie menschliche Haut. Und diese fällt zuhauf etwa bei Adipositas-Operationen und Brustverkleinerungen ab, sofern die Patienten einwilligen. Tiefgefroren hält sich die Haut drei bis sechs Monate lang. Maike Windbergs und ihre Mitarbeiter untersuchen daran beispielsweise, wie Arzneistoffe in die Haut eindringen. „Aber natürlich gibt es nicht genug Operationsabfälle, um damit die gesamte pharmazeutische Forschung zu versorgen“, weiß die Wissenschaftlerin.

Eine Lösung könnten künstlich gezüchtete Zellkulturen sein. Auf speziellen Vliesen, deren Struktur der Zellmatrix menschlicher Hautzellen verblüffend ähnelt, züchtet Maike Windbergs dreidimensionale Zellverbände. Sie versucht, Wunden im Reagenzglas nachzubilden, um daran die Wirkung von Arzneimitteln zu testen. „Das können Sie natürlich auch an der Ratte oder der Maus machen“, verweist sie auf die etablierten Tiermodelle. Das Ganze aber hat einen entscheidenden Haken: Bei den Nagern verläuft die Wundheilung anders als beim Menschen. Während menschliche Haut eine Wunde überwuchert, um sie zu schließen, zieht sich die Haut der Ratte zusammen. Um also die Wundheilung unter menschenähnlichen Bedingungen dennoch an den Nagetieren zu erforschen, verhindern die Forscher im Labor dass sich die Wunden zusammenziehen, indem sie diese quasi aufspannen. „Darin sehe ich einfach keinen Sinn. Das ist eine vollkommen künstliche Situation“, betont Maike Windbergs, dass sich hier in vitro realitätsnähere Ergebnisse erzielen ließen.

Organmodelle hilfreich

Vielversprechend sind die Resultate im Reagenzglas meistens dann, wenn es um einzelne Organe geht. So haben Wissenschaftler im Saarland ein Modell der Darmschleimhaut entwickelt, mit dem sie entzündliche Darmerkrankungen untersuchen können. Auch für Lunge, Mundschleimhaut und die Hornhaut des Auges gibt es ausgereifte Modelle. „Es gibt viele Organe, bei denen man das sehr gut nachstellen kann. Was wir mit einzelnen Modellen nicht nachstellen können, ist ein kompletter Organismus“, sagt die Forscherin zu den Grenzen. Komplexe Erkrankungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind im Reagenzglas bislang nur bedingt zu erforschen. Wie vielen Tieren sie mit ihrer Arbeit schon das Leben gerettet hat? Maike Windbergs weiß es nicht. Aber es dürften einige sein. Und es sollen noch viele weitere hinzukommen.