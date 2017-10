Gesamtkosten jetzt bei 349 Millionen Euro: Main-Weser-Bahn: Zusätzliche Gleise werden teurer

Es wird ernst beim umstrittenen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Westbahnhof und Bad Vilbel: In diesen Tagen beginnen die ersten Arbeiten. Doch das Projekt wird offenbar noch einmal teurer. Die Stadt Frankfurt nennt mittlerweile Gesamtkosten in Höhe von rund 349 Millionen Euro. Bisher war von 323 Millionen Euro die Rede.

Viel zu sehen ist bisher nicht. Am Bahnhof Frankfurter Berg hat eine Baufirma einen Container aufgestellt, entlang der Gleise zwischen Westbahnhof und Bad Vilbel werden Büsche gerodet und Hecken geschnitten. Eines der umstrittensten Bahnprojekte in der Region beginnt langsam. Noch bekommen die Fahrgäste davon wenig mit. Aber seit gestern informiert die Bahn an den Stationen entlang der Strecke über bevorstehenden Einschränkungen, heute werden zudem in Bad Vilbel Faltblätter an Pendler verteilt.

Am dortigen Nordbahnhof wird auf dem früheren Park-and-Ride-Platz die Baustelle eingerichtet. Es liegen schon zwei Weichen bereit, die vom 28. bis 30. Oktober und vom 11. bis 13. November eingebaut werden. In dieser Zeit ist die Strecke nur eingleisig befahrbar. „Der Zugbetrieb wird aber aufrechterhalten“, betont die Bahn. Die Weichen gewährleisten, dass während der gesamten Bauzeit grundsätzlich zwei Gleise zur Verfügung stehen und keine Züge ausfallen.

Richtig los geht’s 2018

Auch Fußgänger und Radfahrer müssen sich umstellen: Am Haltepunkt Bad Vilbel Süd wird ein Weg gesperrt. Für die Baustelleneinrichtung wird in erster Linie eine Fläche am Bahnhof Frankfurter Berg verwendet. Bis Ende 2017 werden die Baustraßen entlang der Strecke angelegt. Die Rodungsarbeiten müssen aus Gründen des Naturschutzes bis Ende Februar abgeschlossen sein. Parallel dazu wird untersucht, ob im Baugrund noch Weltkriegsbomben zu erwarten sind.

Richtig los geht es dann im ersten Quartal 2018. „Es werden die Bahndämme, Einschnitte und Brücken entlang der Strecke verbreitert, damit die Trasse für die zusätzlichen beiden neuen Gleise erstellt werden kann“, schildert ein Sprecher der Deutschen Bahn das weitere Vorgehen. Dann wird auch auf Bad Vilbeler Stadtgebiet eine Behelfsbrücke über die Nidda errichtet. Über diese gelangen Baufahrzeuge direkt auf die B 3, wodurch Wohngebiete entlastet werden. Zwischen Bad Vilbel und Frankfurter Berg werden Stützwände eingebaut, in Bad Vilbel Süd startet der Neubau der Eisenbahnüberführung. Nach und nach beginnen auch die Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen im Frankfurter Stadtgebiet und der Bau des Bahndamms für die neuen Gleise. Ende 2022 sollen die beiden zusätzlichen Gleise in Betrieb genommen werden. Ziel ist es, vor allem den Regional- und S-Bahn-Verkehr zuverlässiger und attraktiver zu machen. Gegner des Projekts vermuten hingegen, dass die zusätzlichen Kapazitäten vor allem dem wachsenden Güterverkehr dienen.

Vereinbarung von 2003

Die Stadt Frankfurt hat diese Bedenken nie geteilt und den Ausbau von Anfang an unterstützt. Geplant wird schon lange: Bereits 2003 haben die Stadt, der Wetteraukreis, das Land Hessen, die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) einen Bau- und Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Damals rechnete man noch mit Gesamtkosten von rund 163 Millionen Euro. Die Stadt sollte sich daran mit 10,4 Millionen Euro beteiligen. Doch im Lauf der Zeit wurde das Vorhaben immer teurer. Das liegt nicht nur an Preissteigerungen und Planänderungen, sondern auch an der zusätzlich aufgenommenen Station Ginnheim. Zuletzt nannte die Bahn eine Summe von 323 Millionen Euro (Preisstand 2014). Damit hätten sich die Kosten seit 2003 verdoppelt.

Doch auch das reicht offenbar nicht. In einer Vorlage, der das Stadtparlament noch zustimmen muss, nennt das Verkehrsdezernat jetzt eine Summe von 348,8 Millionen Euro. Diesen „Gesamtwertumfang“ habe das Eisenbahnbundesamt nach der Prüfung eines Erhöhungsantrags durch die DB Netz AG bestätigt. Den Großteil tragen Bund und Land, die Stadt beteiligt sich zunächst mit einem Zuschuss von 18,5 Millionen Euro. Aber auch das ist längst noch nicht das Ende der Fahnenstange: Für den Umbau der Überführungen am Frankfurter Berg und in Ginnheim, den Neubau einer Überführung in Berkersheim und einer Unterführung am Lachweg muss die Stadt ebenfalls in die Tasche greifen. Wie tief, steht noch nicht fest.

www.fnp.de

Hier finden Sie weitere Texte zum Ausbau der Main-Weser Bahn.