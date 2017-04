Frankfurt im Abseits: Mainmetropole verliert Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen IHK

Traditionsgemäß führt die Arbeitsgemeinschaft der hessischen Industrie- und Handelskammern (IHK) der Frankfurter Kammerpräsident als Vorsitzender. Schließlich ist die Mainmetropole der Wirtschaftsmotor des Landes. Nun aber ging nach Aussagen aus Kreisen der Frankfurter IHK, „eine Ära zu Ende, die seit Menschengedenken unumstößlich schien“. Denn an der Spitze der Interessenvertretung der Industrie gegenüber der Landesregierung steht der Präsident der Kammer Lahn-Dill, Eberhard Flammer. Als neue Stellvertreter wurden der Präsident der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, Norbert Reinhold, und Alfred Clouth, Präsident der IHK Offenbach, gewählt. Vom bisherigen Vorsitzenden des Gremiums, dem Frankfurter IHK-Präsidenten Professor Mathias Müller, wurde mitgeteilt, er habe „nicht mehr kandidiert“.

Ermittlungen wegen Untreue

Gegen Müller läuft seit November ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue im Zusammenhang mit der sogenannten Compliance-Affäre, Müller hatte dem Rechtsanwalt und Vorsitzenden der CDU-Fraktion in Wiesbaden, Bernhard Lorenz, ein lukrativen Beratungsauftrag der IHK erteilt. Im Gegenzug hat Müller einen Beratervertrag bei der Wiesbadener Immobiliengesellschaft WIM erhalten, in dessen Aufsichtsrat CDU-Fraktionschef Lorenz tätig ist. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, dass dieses Verfahren, das seit November 2015 anhängig ist, nach wie vor nicht abgeschlossen sei. Der IHK-Vollversammlung legte Präsident Müller im Dezember 2016 zudem eine Reisekostenregelung vor, wonach Ehrenamtlichen wie ihm First-Class-Flüge erlaubt werden sollten. Damit scheiterte er. In zwei Jahren wählt die Frankfurter IHK einen neuen Präsidenten. Eine Vollversammlung steht allerdings auch am heutigen Mittwoch an.

Einige Gesprächspartner, die nicht genannt werden wollten, wiesen darauf hin, dass die Neuausrichtung der hessischen Arbeitsgemeinschaft „eine fundamentale Bloßstellung der Frankfurter IHK“ darstelle. Andere drückten es drastischer aus: „Da Frankfurt noch nicht einmal bei den Stellvertretern vertreten ist, heißt dies, dass Frankfurt schlichtweg abgesägt wurde.“ Als besonderer Coup wurde auch gewertet, dass für die Ablösung der größten Stadt des Landes in dieses Gremium, extra die Satzung geändert wurde. Dies mache deutlich, dass offenbar „die Strippenzieher in der Wiesbadener Landesregierung“ zu suchen seien.

Ein anderer stellte die rhetorische Frage „ob die in Hanau denn Frankfurt können“. Alle Personen, mit denen wir gesprochen haben, waren sich darin einig, dass dieser Vorgang „für die IHK Frankfurt einen enormen Bedeutungsverlust“ bedeute. Überrascht, seien auch die Mitglieder des Präsidiums der Frankfurter IHK von der neuen Entwicklung gewesen, da diesen angeblich nichts von dem Bedeutungsverlust berichtet worden sei.

Neues Austrittsrecht

Als „pikant“ wurde von Insidern gewertet, dass in der neuen Satzung der Arbeitsgemeinschaft die Möglichkeit geschaffen wurde, dass Frankfurt bis zum 30. Juni jedes Jahres seinen Austritt aus dem Zusammenschluss erklären könne. Damit hätten die Frankfurter, die mehr als 50 Prozent der Finanzen für die Arbeitsgemeinschaft beisteuern, die Möglichkeit, das Gremium durch einen Austritt in finanzielle Probleme zu bringen.

Dass die Landesregierung ein Interesse an dem überraschenden und ungewöhnlichen Vorgang gehabt haben könnte, wurde uns auch aus Kreisen der Frankfurter CDU bestätigt. Hier wurde darauf hingewiesen, dass die Compliance-Affäre „schon für viel Ärger in der Landeshauptstadt gesorgt“ habe.

Professor Mathias Müller verwies bei der Anfrage dieser Zeitung auf seinen Hauptgeschäftsführer. Matthias Gräßle, sieht in dem Verlust des Vorsitzes „einen ganz normalen Vorgang“. Damit würde „das Gewicht der Regionen gestärkt“.

Mit der Wahl von zwei Stellvertretern werde die Arbeit zudem auf eine breitere Basis gestellt und die Breite des Landes besser abgedeckt. Müller werde sich jetzt mehr der neuen Initiative „Perform Zukunftsregion Frankfurt/Rhein-Main“ widmen. Allerdings wird diese, in der zehn IHK und vier Handwerkskammern vertreten sind, von der Darmstädter IHK-Präsidentin Professorin Kristina Sinemus geleitet. Sie ist im Impressum als alleinige Vertretungsberechtigte aufgeführt.