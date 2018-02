Vor vier Jahren ging eine Ära zu Ende: Der AfE-Turm der Uni Frankfurt in Bockenheim wurde dem Erdboden gleichgemacht. Aber die Sprengung hinterließ ein großes Loch in den Herzen der Studierenden. Die Onlineredaktion erinnert sich.

Vor genau vier Jahren endete eines von Frankfurts Wahrzeichen in einem großen Knall. Der AfE-Turm fiel am 2. Februar 2014 nach einer kontrollierten Sprengung in sich zusammen. Über 40 Jahre lang thronte er über dem Uni-Campus in Bockenheim und beherbergte die Büros und Seminarräume der Fachbereiche Gesellschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Psychologie. Bis heute ist der AfE-Turm für Generationen von Studierenden unvergessen, von denen eine Handvoll nach ihrem Studium in unserer Redaktion gelandet sind.

Zeit, sich zurück zu erinnern:

Kiffer im Café

„Unvergessen ist das alternative Studenten-Café „TuCa“ im fünften Stock, ein El-Dorado für Kiffer und Alternative. Obwohl im gesamten Gebäude absolutes Rauchverbot herrschte – auch weil die Fenster nicht geöffnet werden konnten – lag hier immer der unverkennbare Geruch von Gras in der Luft.“

Muriel Frank

Tränen und Schweigen

„Die Sprengung habe ich gemeinsam mit Freunden in der Nähe vom Messeturm angeschaut. An diesem frühen und grauen Sonntagmorgen waren Tausende Frankfurter rund um die Absperrzone unterwegs. Es herrschte eine eigentümliche Atmosphäre: irgendwas zwischen Silvester und Volksfest. Es gab Würstchen und Kaffee. Den ein oder anderen Äppler habe ich auch gesehen.

Dann erfolgte der erste Signalton. Gespannte Stille. Dann der Zweite. Der Turm fiel. Erst seine äußere Hülle. Für einen kurzen Moment schwebte der Schriftzug "Elfenbein" in der Luft, bevor er donnernd hinabstürzte und für wenige Sekunden das Innere des Gebäudes preisgab. Dann die zweite Sprengung. Und auch der Rest stürzte in sich zusammen.

Ich war begeistert von der Wucht der Explosion. Aber als ich in die Gesichter meiner Freunde blickte, sah ich keine Freude, sondern Tränen. Viele hatten im Turm studiert, haben mit Inbrunst über die Fahrstühle und die versifften Seminarräume geschimpft. Und doch. Die Sprengung hatte sie traurig gemacht. „Es war, als haben die dem Turm die Hosen runtergezogen, bevor sie ihn zerstört haben“, sagt eine Freundin. Wir liefen schweigend nach Hause.“

Rebecca Röhrich

Fitness-Abo für Studierende

„Die größte Herausforderung zu den Stoßzeiten zwischen 10 und 14 Uhr war, seinen Seminarraum rechtzeitig zu erreichen. Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder man reihte sich in eine Schlage mit mehreren hundert Studierenden ein und wartete auf einen Aufzug – oder man nahm die Treppe.

Das Erlebnis Aufzug war allen Studierenden nur zu gut bekannt. Zum einen gab es nur wenige Aufzüge, wovon die Hälfte meist noch kaputt war. Zum anderen fuhren sie nicht alle Stockwerke an. Stieg man in einen der neueren Aufzüge (die irgendwann Anfang der 1990er Jahre installiert wurden), konnte man wenigstens jedes zweite Stockwerk anfahren. Die alten Aufzüge aus den 1960er Jahren fuhren nur wenige Stockwerke an. Da ging das große Rechnen los: In welchem Stockwerk steige ich aus, damit ich am nächsten an meinen Seminarraum zu kommen?

War die Zeit knapp, entschied man sich dann doch häufiger für die Treppe. Da wurde ein Abo im Fitnessstudio völlig überflüssig, denn die Seminare fanden gefühlt nur in den oberen Stockwerken statt. Da dauerte der Treppengang locker 15-20 Minuten.

Als der Turm schließlich gesprengt wurde, war ich betroffen. Er war so voll Geschichte. Ich hab‘s mir später auf einem Video angeschaut.“

Melanie Bäder

Heiß und stickig

Ich werde niemals die Vorlesungen im AfE-Turm vergessen: Erst der Kampf durch die dunklen engen Treppenhäuser, um überhaupt in eines der höheren Stockwerke zu kommen. Dann findet man sich in einem schlauchartigen Raum mit einer Vielzahl von Kommilitonen wieder. Der Saal ist zwar hell durch die großen Fensterfronten, aber die Luft ist widerwärtig. Besonders im Sommer war es teilweise unerträglich heiß. Doch das Gebäude hatte Charme, weil man die Generationen von Studenten, die in ihm ihre Spuren hinterlassen haben, an den Wänden verewigt fand. Als er gesprengt wurde, saß ich mit einer Freundin vor dem Fernseher.“

Joy Gantevoort