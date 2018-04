Rainer Rahn (AfD): Mann der Rekorde will in den Landtag

Rainer Rahn ist ein Mann für Rekorde. Nicht nur, weil der Human- und Zahnmediziner als einziger Kommunalpolitiker zwei Doktortitel hat. In seinen zwölf Jahren als Stadtverordneter gehörte er vier verschiedenen Fraktionen an. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Von den Flughafenausbaugegnern (2006-2011) führte ein langer Weg über die FDP-Fraktion (2011-2012) und das dreiköpfige Zweckbündnis „Römer-Fraktion“ (2012-2015) zur AfD (seit 2016). Im Römer gilt er deshalb als „politisches Chamäleon“.

Als Fraktionsvorsitzender hat er einen weiteren Rekord erzielt: Seit dem erstmaligen Einzug ins Stadtparlament vor zwei Jahren hat die AfD bereits 18 Akteneinsichtsausschüsse beantragt. Es geht um typische AfD-Themen wie die Standorte für Flüchtlingsunterkünfte, aber auch um die Bewerbung der Stadt als Austragungsort für die Fußball-EM oder den Zuschuss für den ökumenischen Kirchentag. Selbst bei kleinen Widersprüchen in Magistratsvorlagen will Rahn die zugehörigen Akten sehen.

„Er war schon immer sehr genau“, sagt der Stadtverordnete Bernhard Ochs („Die Frankfurter“), der Rahn schon lange kennt. Erst war er Patient in dessen Zahnarztpraxis, später arbeiteten beide in der „Römer-Fraktion“ zusammen. „Er ist ein hochintelligenter Mensch“, sagt das frühere SPD-Mitglied Ochs über Rahn. Sie hätten immer gut zusammengearbeitet.

Trotzdem ist er von dem einstigen Weggefährten enttäuscht. Aus der Zeitung habe er Ende 2015 erfahren, dass Rahn Spitzenkandidat der AfD für die Kommunalwahl 2016 wurde. „Mich hat das total überrascht, und ich habe mich gefragt, was er dort zu suchen hat.“

Früher ein Ausbaugegner

Denn bis dahin war Rahn nicht durch AfD-nahe Positionen aufgefallen. Im Gegenteil: Wenn es gegen den Flughafenausbau ging, hat er mit SPD, Grünen und Linken gemeinsame Sache gemacht. Heute ist der Flughafenausbau nicht mehr Rahns wichtigstes Anliegen. Natürlich werde er das Thema im Landtag ansprechen, sagte er, schränkte aber ein: „Wenn es mehrheitsfähig ist.“ Denn im AfD-Landesverband gibt es bisher keine Position dazu.

In seiner Bewerbungsrede für den ersten Platz auf der AfD-Liste für die Landtagswahl im Herbst stellte Rahn beim Parteitag am vergangenen Wochenende ein anderes Thema in den Vordergrund. Es gehe ihm um die „Wiederherstellung des Rechtsstaats“, sagte er. Im Gespräch mit dieser Zeitung präzisierte er seine Vorstellungen: Es gehe ihm darum, Straftaten konsequent zu ahnden. Konkret nannte er den Drogenhandel im Bahnhofsviertel. Festgenommene Dealer dürften nicht nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß kommen. Den Hardliner gibt er nicht. Bernhard Ochs glaubt: „Eines Tages wird er von den Brutalos in der AfD abgesägt.“

Rahn war mit der AfD nicht immer einverstanden, dachte vor drei Jahren sogar über einen Austritt nach. Heute betrachtet er den hessischen Landesverband, dessen Vorstand er angehört, als gefestigt. „Die Partei hat sich stabilisiert und schließt extremistische Personen aus.“ Die linksextreme Organisation „Antifa United“ hingegen sieht Rahn selbst als „mitverantwortlich für rassistische Hetze“. Er sei ein maßgeblicher Akteur einer neuen Rechten in Frankfurt, heißt es auf einem Flugblatt, in dem die linken Aktivisten vor zwei Jahren Rahns Nachbarn warnen wollten. Sie irrten sich jedoch in der Adresse.

Vorwurf der Homophobie

Kritisiert wurde Rahn auch, weil die AfD im vergangenen Jahr beantragte, die städtischen Zuschüsse für den Christopher Street Day und mehrere Frauenprojekte zu streichen. Homophobie und Frauenfeindlichkeit wurden ihm vorgeworfen. Das weist er von sich. „Aber es ist nicht die Aufgabe der Stadt, solche Sachen zu unterstützen, wenn das Geld knapp ist.“

Wenn die AfD über fünf Prozent kommt, ist Rahn auf jeden Fall im Landtag. In Umfragen liegt die Partei derzeit bei zehn Prozent. Bernhard Ochs weiß schon, was passiert, wenn der AfD-Fraktionschef von Frankfurt nach Wiesbaden wechselt: „Es werden im Stadtparlament nicht mehr so viele Anfragen gestellt.“ Und in Anspielung auf Rahns Redebeiträge prognostiziert er: „Die Sitzungen werden kürzer.“