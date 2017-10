Sportevent in Frankfurt: Marathon sorgt am Sonntag für Verkehrsbehinderungen

Autofahrer müssen am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen in Frankfurt rechnen. Grund ist der 36. Frankfurt Marathon. Dieser beginnt um 10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage und endet voraussichtlich gegen 16.45 Uhr an der Festhalle in Frankfurt.

Zwischen 7.00 und 16.30 Uhr werden deshalb mehrere Straßen in der Innenstadt, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallusviertel gesperrt sein, wie die Polizei am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Ordnungshüter empfehlen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Doch auch dort kann es bei Straßenbahnen und Bussen zu einigen Einschränkungen kommen, beispielsweise auf der Straßenbahnlinie 11 zwischen Höchst und Hauptbahnhof oder der Linie 12 zwischen Rheinlandstraße und Willy-Brandt-Platz. In einzelnen Straßen wird zudem ab 5.00 Uhr absolutes Halteverbot herrschen.

Am Frankfurt Marathon werden in diesem Jahr laut Veranstalter 25 000 Läufer teilnehmen. Mehr als 2000 Helfer und weit über 200 Polizisten werden im Einsatz sein. Im Vorjahr zählte der Veranstalter 500 000 Zuschauer.

(dpa)